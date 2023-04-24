عجمان يعتلي المركز الرابع بالفوز على الظفرة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم / تصوير- إبراهيم صادق

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حقق عجمان الفوز على ضيفه الظفرة 2-1 ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ليصل للمركز الرابع في الترتيب العام برصيد 44 نقطة بالتساوي مع الوصل وبقي الظفرة في 8 نقاط، وهو الفوز الـ 13 للفريق "البرتقالي" بالمسابقة.

افتتح عجمان التسجيل مبكراً عند الدقيقة الخامسة عن طريق وليد أزارو بعد تمريرة متقنة لفراس بالعربي، وحاول الظفرة بعدها تعديل النتيجة في أكثر من محاولة أبرزها من إسماعيل الزعابي الذي سدد جوار القائم الأيمن للحارس يوسف أحمد، واحتسب الحكم أحمد بلال ركلة جزاء للظفرة في الدقيقة 30 بعد اصطدام الكرة باللاعب وليد أزارو ولكن بعد العودة لمعاينة الحالة في "الفار" تم إلغاء القرار، وبعدها أنقذ المهاجم برستيج فريقه عجمان من هدف محقق عندما أبعد الكرة من خط المرمى واستمر تبادل الهجمات بين الفريقين حتى انتهى الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف.

وكرر عجمان نفس البداية مع انطلاقة الشوط الثاني عندما نجح برستيج في إضافة الهدف الثاني بصناعة من وليد أزارو، وأضاع بعدها عجمان أكثر من فرصة قبل أن يتحسن أداء الظفرة بفضل التغييرات التي أجراها مدربه، وأثمر ذلك عن هدف تقليص الفارق سجله ليونارد اميسيميكو في الدقيقة 71 من صناعة جورجي ميلانوف وضاعت بعدها فرصة مماثلة للظفرة لتعديل النتيجة وذهبت المباراة لطابع مثير في الدقائق الأخيرة حتى انتهت بأهدافها الثلاثة.

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