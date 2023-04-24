الوحدة ينعش حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإماراتي

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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أنعش الوحدة حظوظه في المنافسة على لقب دوري ادنوك للمحترفين، بعد فوزه 2-0 على مضيفه خورفكان مساء اليوم على ملعب صقر بن محمد القاسمي ضمن مباريات الجولة 24، ورفع الفريق العنابي رصيده إلى (48 نقطة) في المركز الثالث بفارق الأهداف عن العين الوصيف وثلاث نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، قبل جولتين من نهاية المنافسة، وسجل الهدفين كل من فاكوندو دانيل، وسبستيان تيغالي من ركلة جزاء في الدقيقتين (9، و71)، على التوالي، وبخسارته راوح خورفكان مكانه في المركز العاشر برصيد (24 نقطة).

طموحات

جاء الفريقان إلى ملعب المباراة وكلاهما يطمح في تحقيق الفوز لتحقيق هدفه، فخورفكان صاحب الأرض كان يتطلع لحصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة أخرى في سلم الترتيب بعد أن ضمن بقائه، بينما كان الوحدة يأمل في الإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب بتقليص الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط على بعد جولتين من نهاية المسابقة.

الأفضل

منذ الوهلة الأولى بدا الوحدة هو الأفضل والأكثر رغبة في زيارة شباك مضيفه وكاد أن يتحقق له ذلك بعد مرور ثلاث دقائق فقط عندما تلقى جواو بيدرو، تمريرة وضعته في مواجهة المرمى ولكنه سدد الكرة جوار القائم الأيسر، وذلك قبل أن ينجح زميله فاكوندو، في تعويض الفرصة الضائعة بتسجيله الهدف الأول للوحدة مستفيدا من عرضية تطاول لها وحولها برأسه في الشباك.

محاولات

بعد تأخره بهدف نشط هجوم خورفكان وتعددت محاولاته لإدراك التعادل فضاعت له فرص عدة عن طريق دودو، وايلتون، وفابيو، ومهدي عبيد، فيما شهدت الدقائق الخمس الأخيرة من هذا الشوط عودة الوحدة لتهديد مرمى أصحاب الأرض بغية تعزيز تقدمه غير أن الوضع بقي على ما هو عليه بتقدم العنابي بهدف وحيد حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني أقل إثارة وحيوية في ثلث الساعة الأولى منه حيث ندرت المحاولات الهجومية وقلت بالتالي الفرص امام المرميين، وذلك قبل أن تعود الإثارة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الوحدة بعد ارتطام الكرة بيد المدافع مسعود سليمان داخل منطقة العمليات، ليتصدى للركلة البديل تيجالي ويسجل الهدف الثاني للوحدة.

ولم تسفر الدقائق التالية للمباراة عن احداث تذكر برغم الاجتهادات الفردية المتفرقة من الجانبين، ليحافظ الوحدة على تقدمه ويمضي فائزا بنتيجة اللقاء بهدفين نظيفين.

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