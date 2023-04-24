الثواني الأخيرة تعاند «الفرسان» و«الزعيم»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، إيهاب زهدي

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شهدت انطلاقة الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، إثارة كبيرة، وعاندت الثواني الأخيرة «الفرسان» و«الزعيم»، إذ تعادل شباب الأهلي والوصل 2 - 2 باستاد راشد، والعين مع بني ياس بالنتيجة نفسها بملعب الشامخة، ليظل فارق النقاط الثلاث بين الفريقين مستمراً في صراع الصدارة، ووصل شباب الأهلي إلى النقطة 51، والعين للنقطة 48، واللافت أن الوصل وبني ياس أدركا التعادل في الوقت القاتل للمباراتين.

أحرز لشباب الأهلي في مرمى الوصل أحمد نور الله ويحيى الغساني في الدقيقتين 48 و57، وللوصل ليما وأحمد غانم في الدقيقتين 65 و7 من الوقت بدل الضائع، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بالدقيقة 55، ثم عاد وألغى القرار بعد العودة إلى «VAR».



وخطف بني ياس تعادلاً مثيراً أمام العين بنتيجة 2 - 2 في الثواني الأخيرة، سجل للعين لابا كودجو وسفيان رحيمي بالدقيقتين 48، و61، وأحرز لبني ياس نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، و أحمد برمان لاعب العين بالخطأ في مرماه «نيران صديقة» في الدقيقة (90+7).

وفازاتحاد كلباء على مستضيفه الشارقة بنتيجة 2 - 1، ورفع رصيده إلى 32 نقطة، فيما تجمد الشارقة عند 42 نقطة، وجاء هدف فوز «النمور» في الدقيقة 99 ، بتوقيع أحمد عامر فيما تقدم للفريق أحمد جشك بالدقيقة 15، وأحرز هدف الشارقة سالم سلطان بالدقيقة 92. وألغى الحكم 4 أهداف للفريقين بتقنية «VAR»، فيما أهدر البديل بيانيتش ركلة جزاء للشارقة بالدقيقة 79.

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