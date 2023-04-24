سيف المنصوري: نسخة استثنائية من الكأس الغالية

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور سيف المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، أن النسخة الحالية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، استثنائية من كافة النواحي التنظيمية والفنية والحضور الجماهيري اللافت للمباريات خاصة في الأدوار المتقدمة، وهو الأمر الذي سيكون مردوده إيجابياً في المباراة النهائية، نظراً لتأهل فريقين لهما شعبية واسعة وجماهير كبيرة.

وأوضح حرص لجنة المسابقات على عقد اجتماعات دورية لمناقشة كافة التقارير الواردة لها من إدارة المسابقات بهدف تعزيز الجوانب الإيجابية.

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