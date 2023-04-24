خورفكان والوحدة.. العلامة الكاملة

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل، أبوظبي ـ محمد صادق

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يحل الوحدة ضيفاً على خورفكان عند الساعة السادسة مساءً باستاد صقر بن محمد القاسمي ضمن مواجهات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى كل فريق للحصول على العلامة الكاملة مع اختلاف طموحاتهما، وستكون المباراة في غاية الأهمية لـ«العنابي» الطامح إلى العودة بالنقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة على درع الدوري ، فيما يسعى خورفكان إلى تحسين مركزه ومواصلة نغمة الانتصارات بعد فوزه الأخير على الظفرة بثلاثية أهلته لاحتلال المركز العاشر برصيد 24 نقطة، وبات خورفكان بعيداً عن مناطق الهبوط، وسيخوض المواجهة بأريحية كبيرة. يدخل الوحدة المباراة برصيد 45 نقطة بعد فوزه على الجزيرة بثلاثية في ديربي أبوظبي، وهو الفوز الذي رفع معنويات الفريق بعدما خسر نقطتين أمام دبا الفجيرة.

وأكد الهولندي آرنو بويتنويغ، المدير الفني لفريق الوحدة، أهمية مواجهة خورفكان وضرورة الفوز بالمباراة، مشدداً على أن «العنابي» لا يزال في صلب المنافسة على درع دوري المحترفين.

وقال: يتبقى 3 مباريات على نهاية الدوري، ما يعني 9 نقاط كاملة، والبداية مع هذه النقاط ستكون أمام خورفكان، وسنذهب إلى هناك من أجل العودة بالعلامة الكاملة.

وأضاف: نحن مطالبون بالفوز، ولا شيء غيره، فالأعذار غير مقبولة على الإطلاق في حالة التعثر، علينا التعامل مع المباراة وكأنها مباراة نهائي كأس، مع التركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، وتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق النقاط الثلاث.

من جهته قال محمود خميس، لاعب «العنابي»، إن مباراة خورفكان لن تكون سهلة على الطرفين، كما أن أرضية الملعب لا تعترف بمراكز الفرق في جدول الترتيب، ومن يريد الفوز عليه القتال وتقديم كل ما لديه.

وقال عبدالعزيز العنبري، مدرب خورفكان، إن الوحدة من الفرق المنافسة على الدرع ، وأتوقع مباراة صعبة، وفريقنا يبدو في وضع جيد، وأتمنى أن يكون اللاعبون في يومهم ليتمكنوا من تحقيق الفوز الثاني على التوالي، خصوصاً وأن المباراة تقام على ملعبنا في خورفكان.

وأشار العنبري إلى أن نتائج خورفكان لم تكن بقدر الطموح قبيل لقاء الظفرة الماضي، وتوجد رغبة كبيرة من اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية مقترنة بأداء جيد تمكنهم من تحقيق الفوز على الوحدة وتسعد أنصار الفريق، مع كامل الاحترام للفريق الزائر.

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