عجمان والظفرة.. مواجهة بلا ضغوط

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يتطلع عجمان للتقدم في جدول الترتيب عندما يلتقي ضيفه الظفرة في السادسة من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تبدو بلا ضغوط على الفريقين، خاصة بعد تأكد هبوط الظفرة ووجود عجمان في وسط الجدول.

ويدخل عجمان المباراة برصيد 41 نقطة، طامحاً للتقدم أكثر من المركز السادس، وتبدو الإحصاءات التاريخية بين الفريقين متقاربة، ولكن أفضلية عجمان واضحة هذا الموسم، لا سيما بعد فوزه في مواجهة الدور الأول بهدف دون رد، ويغيب عن عجمان لاعبه المقيم عصام فائز للإيقاف مع احتمال غياب الحارس علي الحوسني للإصابة.

تقدم وأكد غوران، المدير الفني لفريق عجمان، أهمية المباراة، من أجل التقدم أكثر في الترتيب، وقال :إذا نظرنا للإحصاءات فإن الظفرة فريق جيد لا يستحق الهبوط، وأتوقع أن يلعب بكل قوة، خاصة أنه لا توجد ضغوط عليه،،كما بدأنا منح الفرص للاعبين البدلاء منذ الجولة الماضية.

وأكد بدر الدين الإدريسي، مدرب الظفرة،منح عدد من اللاعبين الشباب فرصة المشاركة لاكتساب الخبرة،باعتبارهم يمثلون مستقبل النادي وقال: نلعب لتحسين الصورة ،ونحن مطالبون بتقديم مباراة جيدة والفوز رغم صعوبة المهمة.

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