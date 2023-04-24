دبا والنصر.. الصحوة والبقاء

المصدر: الفجيرة - محمد فضل، دبي - عدنان الغربي

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يستضيف دبا الفجيرة على ملعبه «تحفة النواخذة» في التاسعة مساء اليوم فريق النصر بالجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين في مباراة الصحوة والبقاء والتي يخوضها «النواخذة» و«العميد» بطموحات كبيرة، وبشعار الأخطاء ممنوعة، وتحظى المباراة بأهمية بالغة لـ«النواخذة» أصحاب المركز قبل الأخير بـ15 نقطة والطامح لحصد المزيد من النقاط لتعزيز حظوظه في البقاء مع الكبار، ورغم ابتعاد «العميد» منطقياً عن خطر الهبوط بارتقائه إلى المركز التاسع بـ24 نقطة إلا أنه حسابياً ما زال معنياً بصراع ضمان البقاء، لأن فارق النقاط بينه وبين دبا يساوي 9 نقاط، ما يعادل الجولات الثلاث المتبقية، و6 نقاط فقط عن البطائح منافسه في الجولة المقبلة، وهو في حاجة لنقطة إضافية للابتعاد نهائياً عن الحسابات المعقدة.

ويتطلع النصر لمواصلة أدائه القوي والصحوة أمام دبا الفجيرة الذي كان تغلب عليه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ويستعيد الفريق جهود 4 لاعبين افتقدهم في مباراة الديربي أمام شباب الأهلي الثلاثاء الماضي، هم حمدان الكمالي والبرازيلي غلوبير ليما وعبدالعزيز صنقور وسعود عبدالرزاق، في المقابل يغيب عنه المغربي عادل تاعرابت بسبب الإيقاف.

ويتطلع «النواخذة» إلى مواصلة مشوار الانتصارات والصحوة التي ميزت الفريق في الجولات الأخيرة من المسابقة بعد أن تمكن الفريق من الحصول على 11 نقطة من 15 نقطة متاحة، ونجح مدرب دبا حسن العبدولي في قيادة فريقه إلى تحقيق فوز في غاية الأهمية على البطائح منافس دبا الوحيد على بطاقة البقاء في دوري المحترفين بعد تأكد هبوط الظفرة رسمياً قبل جولتين، وتبقى فقط معرفة هوية الهابط الثاني لدوري «الهواة» ما بين دبا والبطائح. ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني لـ«النواخذة» بنفس التشكيلة والوجوه التي كانت حاضرة في المواجهات الأخيرة بقيادة الحارس المتميز محمد الرويحي، الذي يبلي بلاءً حسناً مع فريقه بعد محافظته لثلاث مباريات متتالية على نظافة شباكه.

مصير

قال حسن العبدولي، مدرب دبا: ندخل مباراة النصر بشعار «مصيرنا بأيدينا»، ونتطلع إلى مواصلة نغمة الانتصارات، داعياً لاعبي فريقه إلى التركيز والبعد عن الأخطاء في هذه المباراة، التي يعتبر الفوز فيها أولوية للفريق للتمسك بآمال البقاء مع الكبار.

وحذر العبدولي من خطورة «العميد» الذي نجح في إدراك التعادل أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية بعد التأخر مرتين أثناء المباراة.

وشدد الكرواتي غوران توميتش، مدرب النصر، على صعوبة المباراة في ظل المستويات الجيدة التي قدمها دبا الفجيرة في الجولات الأخيرة، إضافة إلى وضعه الحرج في جدول الترتيب، الذي يفرض عليه تحقيق نتيجة إيجابية للهروب من الهبوط، مشيراً إلى أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، لكنه واثق من قدرة النصر على العودة بنتيجة جيدة، خصوصاً أن الفريق في أفضل حالاته.

وتابع: لدينا العديد من العناصر القادرة على تعويض غياب عدد من العناصر الأساسية لظروف الإصابة أو الإيقاف، ومن خلال تدريباتنا الأخيرة سوف تنكشف لنا التشكيلة الأساسية التي سنخوض بها المباراة.

وعن غياب عادل تاعرابت بعد طرده أمام شباب الأهلي، قال: غياب تاعرابت سيكون مؤثراً، ولكن علينا التركيز على اللاعبين المتاحين، وزيادة الحافز لديهم، والتأكيد على أن قوة الفريق في الأداء الجماعي.

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