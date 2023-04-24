الجزيرة والبطائح.. تضميد الجراح

المصدر: الشارقة - علي الظاهري، أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي الجزيرة وضيفه البطائح عند الثامنة و 45 دقيقة مساء اليوم ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتضميد جراحه بعد خسارة صاحب الأرض أمام الوحدة في ديربي العاصمة التي أوقفت رصيده عند 40 نقطة، وخسارة الفريق الضيف أمام دبا منافسه على البقاء بالمنافسة والتي جعلته مهدداً بالهبوط ليكون دافعه أكبر في لقاء اليوم بهدف تأمين بقائه مع المحترفين بعد أول مشاركة، ويدخل البطائح المباراة برصيد 18 نقطة، ويدرك «الراقي» صعوبة المهمة أمام «فخر أبوظبي» في ظل الفوارق الفنية لصاحب الأرض الذي يضم مجموعة من العناصر المميزة.

وغابت نغمة الانتصارات عن البطائح في الجولات الـ 13 الماضية بعد أن حقق التعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات، وتواصلت تدريبات فريق البطائح بقيادة المدرب المغربي سعيد شخيت والمدرب الوطني معتز عبدالله الذي انضم إلى الجهاز الفني مؤخراً، ولا يعاني الفريق من غيابات مؤثرة.

واعترف مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بان المواجهة ستكون صعبة، ذاكراً أن البطائح سيقاتل بقوة لتفادي الهبوط، وقال: الفوزخيارنا الوحيد اليوم ولا يمكننا تقبل خسارة جديدة وهذا يفرض على اللاعبين تقديم مستوى جيد والاستفادة من الفرص ومضاعفة الجهد.

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