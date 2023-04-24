عبدالعزيز منقوش: النسخة الحالية أصعب دوري لـ«الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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وصف عبدالعزيز منقوش، نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى «الهواة» بأنها تعد الأصعب، وذلك لاعتبارات كثيرة، منها رفع عدد أندية المسابقة للمرة الأولى إلى 17 فريقاً، فضلاً عن التعديلات الجديدة التي قضت بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الأجانب والمقيمين، حيث زادت هذه الوضعية من حرارة المنافسة.

وأشار منقوش في تصريحاته لـ«البيان» إلى أن الدوري يقترب من جولاته الحاسمة، وحتى الأسبوع 31 لم تتضح هوية الصاعدين رسمياً إلى دوري أدنوك للمحترفين، ولا الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية، منوهاً باقتراب حتا فعلياً من حسم ورقة الصعود الأولى، وذلك بالفارق المريح في عدد النقاط بالنسبة للإعصار الذي يملك 68 نقطة، وبين وصيفه دبا الحصن صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

وأوضح منقوش أن فريق الإمارات الثالث برصيد 59 نقطة يسعى هو الآخر لاستغلال أي هفوة قد تحدث من دبا الحصن للانقضاض على المركز الثاني، وقال: المنافسة فيما يبدو ستكون على صفيح ساخن بالنسبة لفرق الصعود، ويجب أن لا ننسى أن قاع الترتيب أيضاً مشتعل، لكنه بنسبة أقل، حيث تحاول ثلاثة أندية تجنب الهبوط إلى دوري المظاليم، وهي على الترتيب: سيتي 22 نقطة في المركز الخامس عشر، يليه بينونة برصيد 15 نقطة، ويأتي في المركز الأخير فرسان هيسبانيا برصيد 13 نقطة، وفي اعتقادي أن سيتي اقترب بشكل كبير من تأمين البقاء.

غيابات

وفي ما يتعلق بالتعاون، قال: الفريق ظهر بمستوى جيد مع انطلاقة المسابقة، وحققنا انتصارات لافتة بعد الفوز على الإمارات والفجيرة ومسافي وسيتي، لكن في مرحلة الإياب تراجع أداء الفريق لاعتبارات كثيرة، منها عمل الإصابات وسط نجوم الفريق، إلى جانب الغيابات التي حالت دون تطبيق الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني، بدر طبيب، خطته، مشيراً إلى أن التجهيز للموسم المقبل سيكون بشكل مبكر، وسنبرم عدة تعاقدات نوعية، وذلك حسب الخانات التي يحتاج إليها الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب بدر طبيب، الذي نرغب في استمراريته مع الفريق للموسم المقبل. يذكر أن التعاون يحتل حالياً المركز 12 برصيد 35 نقطة، وتبقت له 3 مباريات أمام كل من بينونة والجزيرة الحمراء والحمرية.

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