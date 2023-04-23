في قمة مثيرة..شباب الأهلي يتعادل مع الوصل بالجولة 24 لدوري أدنوك

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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تعادل شباب الأهلي مع ضيفه الوصل 2-2، على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، ضمن الجولة 24 للدوري، وسجل لشباب الأهلي أحمد نور الله ويحيى الغساني في الدقيقتين 48 و57، وللوصل فابيو دي ليما وأحمد غانم في الدقيقتين 65 و7 من الوقت بدل الضائع.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 51 نقطة، معززاً صدارته للدوري، ووصل رصيد الوصل إلى 44 نقطة، وظل في المركز الرابع مؤقتاً، وخرج من دائرة المنافسة على الدرع، ومن الموسم الحالي دون أي بطولة.

وجاءت المباراة سريعة من الطرفين، ولاحت الخطورة الأولى من الوصل في الدقيقة 5، بمرور علي صالح من الجانب الأيسر، ودخوله إلى منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم الأيسر لحارس شباب الأهلي حسن حمزة.

وأبعد محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، الكرة في اللحظة الأخيرة من أمام فابيو دي ليما، بعد كرة سددها اداما ديالو، وارتدت من الحارس حسن حمزة في الدقيقة 16،

ولاحت أول فرص شباب الأهلي الخطيرة في الدقيقة 23، عندما هيأ عمر خربين الكرة على صدره وسددها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى حارس الوصل خالد السناني.

وأنقذ السناني، مرماه بالخروج في توقيت مناسب للامساك بكرة عرضية من يحيى الغساني، وقبل أن تصل إلى يوري سيزار لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 27، وأرتقى علي صالح عاليا، ولعب رأسية ضعيفة وفي وسط المرمى بين يدي حسن حمزة في الدقيقة 36، بعد عرضية من فابيو دي ليما، وتدخل حسن حمزة، في التصدي لفرصتين خطيرتين للوصل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وسجل أحمد نور الله هدفا لشباب الأهلي في الدقيقة 48، بعد ركلة ركنية لعبت عرضية، ومررت بالرأس، وأكملها اللاعب بركبته في مرمى الوصل، والذي احتسب له الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 55، ثم عاد وألغى القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قبل أن يضيف يحيى الغساني الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 57، بعد انفراده بالمرمى بتمريرة بينية من يوري سيزار، وقلص فابيو دي ليما، الفارق بتسجيل هدفا للوصل في الدقيقة 65، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، ثم أدرك أحمد غانم، التعادل للوصل بهدف في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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