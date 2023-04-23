العين يفرط في هدية الوصل ويتعادل مع بني ياس في الوقت القاتل

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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خطف بني ياس تعادلاً مثيراً أمام ضيفه العين 2-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب الشامخة، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم يستغل العين تعثر شباب الأهلي أمام الوصل، بعدما تمكن بني ياس من خطف التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، ليظل الوضع على ما هو عليه في صراع المنافسة على اللقب.

ورفع العين رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر بعد تعادل الأخير مع الوصل في الجولة ذاتها، لتظل المنافسة على أشدها مع تبقي جولتين على نهاية الدوري، فيما وصل بني ياس إلى النقطة 23 في المركز الـ 11

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد أداء أقل من المتوسط من الجانبين، إذ انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط، وغابت الفرص الحقيقية على المرميين.

ونجح لابا كودجو مطلع الشوط الثاني في إحراز هدف التقدم للعين في الدقيقة 48 برأسية قوية في الشباك.

وعزز البديل سفيان رحيمي تقدم الضيوف في الدقيقة 61 بالهدف الثاني بعد خطأ فادح من حارس بني ياس فهد الظنحاني.

وتألق حارس العين البديل محمد بوسنده الذي دخل مكان خالد عيسى في الزود عن مرماه وحرم بني ياس من فرصتين محققتين عن طريق السنغالي أوبا نغيت في الدقيقتين 77 و81.

وقلص نيكولاس خيمينيز النتيجة في الدقيقة 90 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على سفيان رحيمي داخل المنطقة.

وشهد الوقت المحتسب بدل من الضائع إثارة كبيرة بعدما تلقت شباك العين هدفاً عكسياً أحرزه أحمد برمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+7، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين

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