عامر يهدي اتحاد كلباء الفوز على الشارقة في الثواني الأخيرة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير إبراهيم صادق

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حقق اتحاد كلباء الفوز على مستضيفه الشارقة 2-1 ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين ليرفع رصيده إلى 32 نقطة وبقي الشارقة في 42 نقطة، وجاء هدف الفوز الغالي في آخر ثواني المباراة التي بدأت بتقدم اتحاد كلباء عن طريق أحمد جشك من لعبة رأسية استغل فيها عكسية الكساندرو في الدقيقة 15.

وقدم اتحاد كلباء مستوى جيد بعد هدف التقدم وكاد أن يضيف هدفاً ثانياً عن طريق كيش من عكسية مماثلة ولكن الحكم محمد عبيد خادم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية "الفار" التي أظهرت لمس الكرة باليد قبل تسجيل الهدف، وبنفس تقنية "الفار" تم إلغاء هدف التعادل للشارقة عن طريق باكو الكاسير الذي كان في موضع تسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف جشك.

واستمر إلغاء الأهداف عن طريقة تقنية "الفار" للمرة الثالثة في أول دقيقة للشوط الثاني عن طريق جشك حيث وضح للحكم ملامسة يد اللاعب للكرة بعد مراجعة الحالة وتكرر إلغاء الأهداف للمرة الرابعة وهذه المرة للشارقة عن طريق باكو الكاسير حيث كان في موقف تسلل، ولاحت فرصة تعديل النتيجة للشارقة في الدقيقة 79 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء نتيجة عرقلة زكريا لـ باكو الكاسير.

ولكن البديل بيانيتش أهدرها بعد أن تصدى لها الحارس عيسى أحمد، ولكن المدافع سالم سلطان نجح في إدراك التعادل في الوقت البديل "ق 92" بتسديدة قوية في سقف المرمى من تمريرة باكو الكاسير، وفي الوقت الذي كانت تشير فيه المباراة للنهاية أعاد أحمد عامر الفوز لاتحاد كلباء بلعبة رأسية في الدقيقة 99.

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