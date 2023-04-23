بن هزام: نهائي الكأس الغالية حدث رياضي واجتماعي مميز

المصدر: (دبي - البيان)

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يُواصل فريق عمل اتحاد الكرة اجتماعاته التنسيقية مع مختلف الجهات، استعداداً لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الشارقة والعين المقررة يوم الجمعة المقبل، ويقوم الفريق بزيارات ميدانية لملعب المباراة لوضع اللمسات الخاصة على حفل ما قبل المباراة، التي من المنتظر أن تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً.

وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة أن تأهل الشارقة والعين إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة جعل من نهائي أغلى البطولات حدثاً رياضياً مميزاً في 2023 بسبب شعبية الفريقين، فضلاً عن قوتهما الفنية، ووجود نجوم مميزين في صفوفهما.

وأشار إلى أن نهائي أغلى البطولات لم يعد حدثاً كروياً فحسب، بل أصبح حدثاً اجتماعياً تحضره العائلة للاستمتاع بالفعاليات التي تُقام على هامش المباراة، وبالأجواء الرائعة داخل الملعب، مؤكداً أن النهائي سيكون نسخة مليئة بالإثارة والتشويق.

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