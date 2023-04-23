النصر يستعيد 4 لاعبين ويفتقد تاعرابت

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

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يستعيد النصر 4 لاعبين في مواجهته المقبلة التي تجمعه مع دبا الفجيرة، غداً، ضمن منافسات الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما افتقدهم في لقاء الديربي أمام شباب الأهلي، الثلاثاء الماضي، وتضم قائمة اللاعبين العائدين، حمدان الكمالي الذي غاب عن الفريق منذ مواجهة العين في الجولة 20.

إضافة إلى البرازيلي غلوبير ليما وعبد العزيز صنقور وسعود عبد الرزاق، في المقابل، يغيب المغربي عادل تاعرابت نجم الفريق، بسبب طرده في المباراة الماضية. ويحتل النصر المركز التاسع بـ 23 نقطة، فيما يحتل دبا المركز قبل الأخير بـ 15 نقطة.

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