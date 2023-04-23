بيدرو: عقدي مستمر مع الوحدة للموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد البرازيلي جواو بيدرو مهاجم وهداف الوحدة في الموسم الحالي أنه لا يلتفت للانتقادات السلبية، وليس لديه مشكلة في ما يقوله عنه الناس، ويركز فقط على العمل بمنتهى الجدية من أجل الفريق.

مشيراً إلى أنه لا يزال يملك عقداً مع الوحدة حتى نهاية الموسم المقبل، ويسعى بكل جهده لمساعدة «العنابي» على تحقيق أهدافه، خصوصاً أن آمال الفريق لم تنته بعد في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وكان بيدرو رغم أنه هداف الفريق هذا الموسم، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين قد تعرض لانتقادات من جماهير «العنابي»، خلال منافسات الموسم، معتبرة أن المهاجم البرازيلي كان ينتظر منه تقديم مستوى أقوى، وتسجيل عدد أكبر من الأهداف مع الفريق.

وقال بيدرو في تصريحات لـ«البيان»: الانتقادات من الجمهور أمر طبيعي في كرة القدم، والناس قد لا تعرف ما هي المشكلة أو ما يحدث خلال المباريات، فأحياناً قد تواجه سوء توفيق في إحراز الأهداف، ولكن ليس لدي مشكلة في ذلك، أنا أحاول البقاء على تركيزي وقوتي دائماً، وأسعى لتقديم أفضل ما أملك من مستوى، لمساعدة الفريق.

التزام

وأضاف: «لاعب كرة القدم معرض للانتقادات، والبعض قد يتحدث وينتقد بشكل سلبي لمجرد الحديث، أحترم بالطبع جميع الآراء.

ولكني لا أكترث أو أضع تركيزي على مثل هذه الأمور، وأركز فقط في عملي مع الفريق، وألتزم بشكل جدي خلال التدريبات، فلم أغب يوماً عن تدريبات العنابي ولا المباريات، وأعمل بكل ما أوتيت من قوة لمصلحة الفريق، وتحقيق طموحات جماهيره».

وسجل بيدرو الهدف الأول للوحدة في مرمى الجزيرة في ديربي أبوظبي، فتح به الطريق أمام العنابي للفوز بالديربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

وعما تردد من البعض بأن بيدرو قد لا يكون مناسباً للوحدة رغم أنه هداف الفريق منذ انضمامه لـ«العنابي» في الموسم الماضي، قال: «عقدي لا يزال مستمراً مع الوحدة حتى الموسم المقبل، وأريد بالتأكيد الاستمرار مع الفريق، وأحاول الاجتهاد لتقديم أفضل أداء في كل مباراة».

وأوضح بعد العودة للتسجيل في مباراة الجزيرة، وللمرة الثانية هذا الموسم، بعدما كان سجل هدفاً في مباراة الدور الأول، منح بها الفوز للوحدة: «من الجيد تسجيل الأهداف، إلا أن الفوز في هذه المرحلة هو الأهم بالنسبة للفريق».

وشدد بيدرو على أن أمل المنافسة على درع الدوري لا يزال قائماً بالنسبة للوحدة، بعد تعثر شباب الأهلي أمام النصر في الجولة الأخيرة، مضيفاً:

بالتأكيد الأمل موجود، وكرة القدم لا تعرف المستحيل، نحن في المركز الثالث في جدول الترتيب، الفارق 5 نقاط، وكل شيء وارد، وسنحاول القتال حتى النهاية.

وتابع: «بعد الفوز على الجزيرة عندما نفكر في فقدان نقطتين في غاية الأهمية أمام دبا الفجيرة، وبعد تعثر شباب الأهلي المتصدر أشعر بالحزن، لأن الفرصة كانت قائمة لتقليص الفارق إلى 3 نقاط.

ولكن علينا التفكير والنظر للأمام، فلا يزال يتبقى 3 مباريات بـ 9 نقاط كاملة، وقد يحدث أي شيء في المباريات المتبقية في البطولة، ونأمل أن يحالفنا التوفيق».

27 هدفاً

يذكر أن بيدرو سجل مع الوحدة، منذ انضمامه لقلعة العنابي 27 هدفاً في الدوري، بواقع 14 في الموسم الماضي، و13 هدفاً في الموسم الحالي، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في دوري المحترفين إلى 57 هدفاً مع الظفرة (12)، وبني ياس (18)، والوحدة (27)، فيما سجل 10 أهداف في مسابقة كأس المحترفين.

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