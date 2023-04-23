مسافي يستغني عن البرازيلي فينكيوس سيلفا

المصدر: مسافي – محمد فضل

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كشف سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي لـ «البيان» عن استغناء النادي عن اللاعب البرازيلي فينكيوس لوبيز سيلفا الذي تعرض للطرد خلال مباراة غلف اف سي الأخيرة وتم توقيع عقوبة إدارية من قبل لجنة الانضباط بإيقافه لأربع مباريات مع غرامة 12 ألف درهم.

وقال: لن نستفيد من جهود اللاعب خلال المباريات المقبلة المتبقية من عمر المسابقة لذلك كان قرار مجلس الإدارة هو إنهاء عقد اللاعب لوبيز وتوجيه الشكر له على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق مع التمنيات له بالتوفيق خلال مسيرته القادمة.

وأشاد سعيد حمود المحرزي بالأداء الجيد الذي أظهره لاعبو الفريق خلال مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والذي يقدم فيه الفريق إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي إبراهيم بفوت موسماً لافتاً أهلهم للحصول على 43 نقطة في المركز السابع مشيراً إلى أن مسافي يطمح لحصد المزيد من النقاط خلال المباريات الأربع المتبقية من الدوري.

جهود مثمرة

وأشاد المحرزي بجهود لاعبي فريقه المثمرة بعد أن تمكنوا من تحقيق فوزين على التوالي كان الأول أمام الإمارات وصيف المسابقة، قبيل أن يتحول للمركز الثالث بعد الهزيمة من مسافي، كما أن الفريق تجاوز عقبة غلف اف سي بنتيجة 4 - 3 وخسر بصعوبة أمام حتا بنتيجة هدف دون رد قبيل ثلاث جولات.

ويلعب مسافي في الجولة المقبلة مع الفجيرة وبعدها يواجه دبا الحصن على ملعبه ثم بينونة ويختتم مبارياته بلقاء جاره الجزيرة الحمراء. وخاض مسافي 28 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 7 مباريات.

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