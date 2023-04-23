تكريم فرق العمل بدورة حكومة عجمان الرياضية

المصدر: (عجمان - البيان )

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أقامت اللجنة المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 حفل تكريم لرؤساء وأعضاء ومتطوعي اللجان وفرق العمل الذين شاركوا في تنظيم فعاليات الدورة في نسختها الثالثة في قاعة «عجمان إكس» بحضور راشد جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبد الله مدير الدورة.

واشتملت الدورة التي أقيمت بتنظيم دائرة الموارد البشرية بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي على 11 فعالية هي كرة القدم وتوج بلقبها دائرة البلدية والتخطيط للمرة الثالثة على التوالي.

وكرة قدم الصالات فاز بلقبها الإدارة العامة للدفاع المدني، بطولة الكرة الطائرة وظفر بها دائرة البلدية والتخطيط، إلى جانب فعاليات البادل تنس، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري للرجال، وبطولة الرماية، وبطولة الألعاب الشعبية، وبرنامج اللياقة البدنية للرجال، وبرنامج اللياقة البدنية للنساء، والمجلس الرمضاني للسيدات.

وشمل التكريم جميع اللجان وفرق العمل وفي مقدمتها اللجنة العليا برئاسة عبد العزيز عبد الله مدير البطولة، وسالم خلفان سالم مدير بطولة كرة القدم، وسلطان داوود الرميثي مدير سباق الدراجات، وجمال الجناحي مدير سباق الجري.

وحسين عباس مدير بطولة كرة قدم الصالات، وأمينة علي مشرفة برنامج اللياقة البدنية للسيدات، وأحمد حسن مدير اللجنة اللوجستية والمالية ،كما شمل التكريم جميع أعضاء اللجان العاملة والمتطوعين والأفراد الذين ساهموا في إنجاح البطولة، إلى جانب تكريم الرعاة والداعمين للدورة الرياضية.

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