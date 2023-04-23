بني ياس والعين.. في انتظار «العيدية»

المصدر: أبوظبي- محمد صادق، العين- طلحة عبد الله

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يستضيف بني ياس على ملعبه في الشامخة في الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم، فريق العين، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتنتظر جماهير الفريقين الفوز باعتباره «عيدية» من اللاعبين، وتحظى المباراة بأهمية قصوى للفريقين، ويسعى العين« الثاني برصيد 47 نقطة» إلى الفوز ومواصلة الضغط على شباب الأهلي في ظل فارق الثلاث نقاط بينهما، على أمل تعثر شباب الأهلي الذي يواجه الوصل في التوقيت نفسه.

ويدخل العين المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه بالجولة الماضية على الشارقة 2 - 0 ، فيما يتطلع «السماوي» لحصد النقاط الثلاث لضمان البقاء خصوصاً وأنه يحتل المركز 11 برصيد 22 نقطة.

والفارق بينه ودبا «الاخير» 7 نقاط ، والحصول على نقاط المباراة كفيل بضمان البقاء حتى في حالة فوز دبا الفجيرة مع تبقي مباراتين في عمر الدوري، ليكون الفوز أحلى «عيدية».

وأوضح الأوكراني، ريبروف، المدير الفني للعين أنه ونظراً لضيق الوقت بين مواجهتي الشارقة وبني ياس في الدوري كان التركيز على برامج الاستشفاء في تجهيز اللاعبين وقال: المباراة مهمة ونحن مطالبون بالاستمرار في حصد النتائج القوية، خصوصاً

وأضاف: فريقنا يقاتل على ثلاث بطولات ويتوجب التحضير الجيد ، بوضع اللاعبين في الجاهزية المطلوبة،وأشكر جماهير العين على الدعم والمساندة القوية

وتبدو الكفة خلال مواجهات بني ياس والعين الـ 23 السابقة في الدوري في صالح «الزعيم» الذي تفوق في 12 مباراة، مقابل 4 انتصارات لبني ياس.

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