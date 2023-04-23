اتحاد كلباء والشارقة.. تحسين مراكز

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ,كلباء – محمد فضل

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يشهد استاد الشارقة في السادسة من مساء اليوم مباراة الشارقة وضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين في مواجهة يتطلع فيها كل فريق لتحسين مركزه في الجدول.

لا سيما بعد تضاؤل حظوظ الشارقة في المنافسة على اللقب وابتعاده بفارق 8 نقاط عن المتصدر قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، ويدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 42 نقطة في المركز الخامس، ويغيب عنه ميلوني بداعي الإيقاف، فيما يحتل كلباء المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

ويتعامل الشارقة مع المباراة وعيونه على الاستحقاق الأهم بالنسبة له يوم الجمعة المقبل أمام العين في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين، خاصة وأن الشارقة خسر 0 - 2 أمام العين نفسه في جولة الدوري الماضية.

ويتفوق الشارقة على اتحاد كلباء في عصر الاحتراف بتسجيله 9 انتصارات خلال 13 مباراة ولم يسجل الضيوف غير فوز وحيد.

ويحاول أولاريو كوزمين مدرب الشارقة الموازنة بين مباراة كلباء، والاستعداد لمواجهة العين في نهائي الكأس، على الأقل من ناحية تفادي الإصابات في مباراة كلباء والعمل على إراحة بعض اللاعبين في حال الحسم المبكر للنتيجة.

ويتطلع كلباء إلى مسح الصورة ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة القاسية أمام عجمان بثنائية بالجولة الماضية، ويبذل الجهاز الطبي جهداً لإعادة المهاجم لياندرو والمدافع الأيسر سلطان الزعابي الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة عجمان.

وقال فرهاد مجيدي مدرب «النمور»: أتوقع مواجهة صعبة وعلى اللاعبين خوض اللقاء بتركيز عالِ، خضنا العديد من المباريات الجيدة في الجولات السابقة.

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