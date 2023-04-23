شباب الأهلي والوصل..حديث الساعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف شباب الأهلي نظيره الوصل على ملعب استاد راشد في الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم، في قمة الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

والتي تعد «حديث الساعة» ويخطط الفريقين لتحقيق الفوز.

والذي يعني اقتراب «فرسان دبي» من تحقيق اللقب الثامن في تاريخ مشاركاته بالدوري، بينما يعني الفوز للوصل، التمسك بالأمل في الاستمرار بالمنافسة على اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، إلى جانب تعويض خسارته لمواجهة الدور الأول بنتيجة 1 -‏‏ 2، باستاد زعبيل.

ويعتلي شباب الأهلي صدارة جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 50 نقطة، بتحقيقه 15 انتصاراً، و5 تعادلات، وبفارق 7 نقاط عن الوصل بالمركز الرابع، بتحقيقه 12 انتصاراً، و7 تعادلات.

ويملك «فرسان دبي»، الهجوم والدفاع الأقوى بتسجيل 48 هدفاً، وتلقي شباكه 22 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن الوصل، ويدخل الفريقان المباراة بدون غيابات مؤثرة، وهو ما يزيد من التوقعات بمتابعة مباراة قوية ومثيرة، وبحضور جماهيري كبير ومميز.

أهمية

وأكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، على الأهمية الكبيرة لمواجهة الوصل.

وقال: شباب الأهلي محظوظ لأنه يملك مجموعة من اللاعبين المميزين، الذين يتمتعون بدرجة عالية من الاحترافية، ولم يكن لدينا وقت كاف للإعداد بسبب العيد، لكن اللاعبين سيردون بصورة إيجابية، وسيعطون كل ما يملكون في الملعب.. وهذا ما نفعله في كل المباريات منذ بداية الدوري.

ثقة

وفي المقابل، قال الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل، إن فريقه يسعى إلى الفوز على مضيفه شباب الأهلي.

وأضاف: سنخوض مواجهة قوية وصعبة أمام شباب الأهلي المتصدر، وهدفنا تقديم أفضل ما لدينا من مستوى، وتحقيق الفوز،والحصول على 3 نقاط، واستعددنا بشكل جيد للقاء شباب الأهلي.

ولكن نواجه بعض الغيابات، وفي ذات الوقت ثقتي كبيرة في قدرة باقي اللاعبين على تعويض ذلك، وتقديم العرض المنتظر، وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وقال جيرونيمو بوبليتي لاعب الوصل: ندرك مدى صعوبة المباراة، خصوصاً أننا سنواجه الفريق المتصدر، ونطمح إلى تقديم مباراة جيدة، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم العرض المنتظر، وتحقيق الفوز.

ووصف عمر خريبين لاعب شباب الأهلي، المباراة بالمهمة، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع كل المواجهات بذات الدرجة من الاهتمام، بصرف النظر عن هوية الفريق المنافس.

وقال: نحرص على تقديم كل ما نملك في مواجهة أي منافس في جميع المباريات التي نخوضها، وسنبذل كل جهدنا في هذه المباراة، ونسعى لتحقيق النتيجة المطلوبة لإسعاد الجماهير التي ظلت تساندنا منذ بداية الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز