شباب الأهلي يخوض اختباراً صعباً أمام الوصل في طريقه نحو اللقب

المصدر: وكالات

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سيخوض شباب الأهلي متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اختباراً صعباً في طريقه للفوز باللقب لأول مرة منذ 2016 عندما يستضيف الوصل في الجولة 24 غدا الأحد.

وتتبقى أمام شباب الأهلي، الذي يتصدر المسابقة برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، ثلاث مباريات على نهاية الموسم تبدأ باستضافة الوصل ثم مواجهة بني ياس خارج أرضه وأخيرا استضافة عجمان في النهاية.

ولا شك أن الوصل صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة والمتأخر بسبع نقاط عن شباب الأهلي أصعب منافس للمتصدر في الجولات الثلاث الأخيرة وفقا لمركزه وترتيبه في جدول المسابقة.

وقال البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي لحساب النادي على تويتر عن مواجهة الوصل "إنها مباراة مثيرة ولقاء قمة بين فريقين كبيرين.

"عملنا جيدا خلال هذا الأسبوع وهدفنا حصد الثلاث نقاط من خلال تقديم أفضل أداء ممكن".

وأضاف مدرب موناكو السابق "شباب الأهلي محظوظ لأنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين يتمتعون بدرجة عالية من الاحترافية. لم يكن لدينا وقت كاف للإعداد بسبب عيد الفطر، لكنني أثق في أن اللاعبين سيردون في الملعب بإيجابية ويبذلون كل ما بوسعهم وهذا ما نفعله منذ بداية الدوري".

وقال السوري عمر خربين مهاجم الفريق "نتعامل مع كل مباراة بنفس درجة الاهتمام بصرف النظر عن المنافس. نحرص على تقديم كل ما نملك في مواجهة أي منافس. نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الجماهير التي تساندنا منذ بداية الدوري".

ويلتقي غدا أيضا الشارقة صاحب المركز الخامس مع اتحاد كلباء الذي يتأخر عنه بثلاثة مراكز بينما يخوض العين، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يتأخر عن شباب الأهلي بثلاث نقاط، مباراة خارج أرضه أمام بني ياس.

وأكد ماتياس بلاسيوس لاعب العين أهمية الفوز على بني ياس والاستمرار في طريق الانتصارات للإبقاء على حظوظ فريقه في الاحتفاظ باللقب.

وقال "ندرك جيدا المطلوب منا في الملعب خصوصا وأن المدرب حرص خلال الساعات الماضية على تصويب الأخطاء وترتيب أوراق الفريق للمباراة القادمة بعد أن وضع برامجا خاصا باستشفاء اللاعبين من الإرهاق.

"رغبتنا كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية لإسعاد جماهير العين، ولن ندخر جهدا في إظهار أفضل ما لدينا من أجل تحقيق أهدافنا".

وتستكمل مباريات الجولة بعد غد الاثنين، حيث يلعب الوحدة ثالث الترتيب خارج أرضه مع خورفكان، ويستضيف عجمان فريق الظفرة الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية.

ويلتقي دبا الفجيرة مع النصر والجزيرة مع البطائح في ختام الجولة.

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