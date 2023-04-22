دورينا الخامس عالمياً في ركلات الجزاء المحتسبة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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انفردت الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، بكونها الجولة الوحيدة الخالية من ركلات الجزاء، فيما شهدت الجولات الـ 22 الماضية 69 ركلة جزاء في 161 مباراة.

ويتصدر الجزيرة قائمة أكثر الأندية حصولاً على ركلات جزائية بـ 13 ركلة، يليه عجمان بـ 9 ركلات، وكل من شباب الأهلي والبطائح بـ 7 ركلات، واتحاد كلباء والوصل والشارقة بـ 6 ركلات، والعين بـ 5 ركلات، وبني ياس بـ 3 ركلات، وكل من الوحدة وخورفكان بركلتي جزاء، وحصل كل من دبا الفجيرة والنصر والظفرة على ركلة واحدة.

فيما يتصدر البطائح قائمة أكثر الأندية ارتكاباً لركلات الجزاء بـ 11 ركلة، ويليه كل من دبا الفجيرة واتحاد كلباء بـ 7 ركلات، والنصر وعجمان وخورفكان وبني ياس بـ 6 ركلات، والوحدة والجزيرة والوصل والظفرة بـ 4 ركلات، والعين بركلتي جزاء، وارتكب كل من شباب الأهلي والشارقة ركلة واحدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة للمرصد العالمي المتخصص بأرقام وإحصائيات كرة القدم، أن الدوري الإماراتي للمحترفين يحتل المركز الخامس في قائمة الأكثر احتساباً لركلات الجزاء خلال الوقت الأصلي فقط من مباريات 75 مسابقة دوري وطني عالمي، بمتوسط ركلة جزاء كل 193 دقيقة.

والمركز الثاني على المستوى الآسيوي بعد الدوري السعودي، والذي يشهد ركلة جزاء كل 178 دقيقة، والذي يأتي في المركز الثاني عالمياً، وحل الدوري القطري، في المركز الثالث على صعيد القارة الآسيوية بمعدل ركلة كل 209 دقائق.

ويتصدر القائمة العالمية لأكثر الدوريات في متوسط ارتكاب ركلات الجزاء وفق الإحصاءات التي أجريت على الدوريات العالمية خلال الفترة من الأول من يناير 2020، إلى الأول من أبريل 2023، الدوري المصري الممتاز، بمتوسط ركلة جزاء كل 172 دقيقة.

ولا يشمل ذلك الوقت المحتسب بدل الضائع، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ ركلة جزاء كل 271 دقيقة، ويأتي الدوري الروسي، في المركز الثالث بمتوسط ركلة جزاء كل 187 دقيقة، ويليه الدوري المغربي في المركز الرابع بمعدل ركلة جزاء كل 188 دقيقة.

الأقل عالمياً

بينما تشهد الكرة اليابانية، أقل المعدلات احتساباً لركلات الجزاء في تلك القائمة، إذ يشهد دوري الدرجة الثانية الياباني بمتوسط ركلة جزاء كل 613 دقيقة، والدوري الياباني للدرجة الأولى، بمتوسط ركلة جزاء كل 520 دقيقة، في حين، يتصدر الدوري الإيطالي، قائمة الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بمتوسط ركلة جزاء كل 235 دقيقة.

ويليه الدوري الفرنسي بمعدل ركلة كل 245 دقيقة، ثم الدوري الإسباني بمتوسط ركلة كل 252 دقيقة، والدوري الألماني بمتوسط ركلة كل 289 دقيقة، وأخيراً، الدوري الإنجليزي بركلة جزاء واحدة كل 321 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن علي مبخوت مهاجم الجزيرة، الأكثر تسجيلاً لركلات الجزاء هذا الموسم، بإحرازه 12 هدفاً من تلك الركلات التي تسبب في احتساب أغلبها لفريقه، وأضاع ركلة واحدة طوال مشاركاته هذا الموسم، ويليه كارتابيا لاعب شباب الأهلي، والذي أحرز لفريقه 6 أهداف من الركلات الست التي سددها، ثم فابيو دي ليما لاعب الوصل.

والذي سجل 5 أهداف من الركلات الخمس التي سددها، وجواو نوفايس لاعب البطائح، والذي سدد 6 ركلات، وأحرز منها 4 أهداف، وأحرز كل من كايو لوكاس مهاجم الشارقة، ونيكولاس خمينيز لاعب بني ياس، 3 أهداف من 3 ركلات جزاء، فيما سدد لابا كودجو مهاجم العين، ومتصدر قائمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 25 هدفاً، 5 ركلات جزاء، وسجل منها 3 ركلات، وأضاع ركلتين.

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