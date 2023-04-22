تكريم المتميزين في أكاديمية الحمرية الكروية

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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نظمت أكاديمية الحمرية لكرة القدم حفلها الختامي، لتتويج منتسبيها المتميزين، خلال الموسم الرياضي 2022-2023، بحضور جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي، وشهد الحفل مباريات نهائية بين فرق الأكاديمية.

وأشاد جمعة الشامسي بمشرفي أكاديمية الحمرية لكرة القدم، وبجهودهم المبذولة في احتضان ناشئة الحمرية، خصوصاً أن تأسيسها لم تمر عليه سوى 7 أشهر. كما شكر الشامسي أهالي المنتسبين للأكاديمية على حضورهم الحفل الختامي.

مشيداً بدعمهم المستمر لأبنائهم، من أجل استثمار أوقاتهم في ممارسة رياضتهم المفضلة. بدوره قال تيمور المحرمي، مدير أكاديمية الحمرية لكرة القدم، إنه لم يتوقع هذا الإقبال الكبير على الأكاديمية في سنتها الأولى، شاكراً إدارة النادي برئاسة جمعة الشامسي على اهتمامه الكبير، وتوفيره كل ظروف النجاح للأكاديمية.

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