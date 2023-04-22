نجم جودلفين «انامو» يعتزل عالم المضامير

المصدر: متابعة – البيان

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أعلن فريق جودلفين عن إحالة النجم «انامو» للتقاعد وتحويله للإنتاج بمزرعة كيلفنسايد في هانتر فالي بمقاطعة نيو ساوث ويلز، عقب مسيرة حافلة بالإنجازات في المضامير الأسترالية، إذ سجل 14 انتصاراً من أصل 25 مشاركة في مسيرته، منها 9 انتصارات في سباقات الفئة الأولى، ليصبح ثاني حصان أسترالي في أكثر من 20 عاماً يفوز بسباقات من الفئة الأولى في سن الثانية والثالثة والرابعة.

سجل رائع

وأعرب فين كوكس مدير عام جودلفين أستراليا عن سعادته بإضافة «انامو» إلى قائمة فحول دارلي، مشيراً إلى أن سجله الرائع وتكوينه البدني ونسبه سيجعله مرغوباً للغاية من قبل المربين، وقال: «إنه لأمر رائع ومؤلم في الوقت ذاته أن يعتزل «انامو» مضامير السباق. كجواد مبدع وفريد من نوعه لجودلفين وعالم سباقات الخيل، وسيترك إرثاً لن ينسى وليس لديه المزيد لإثباته».

وأضاف: «الأداء والنسب والطباع من أهم العوامل التي يأخذها المربون في الاعتبار و«انامو» يحتفظ بجميع تلك القدرات بشكل واضح، بينما يستعد المهر لممارسة مهامه الجديدة كفحل في قائمة دارلي المرموقة، ليس هناك شك في أنه الفحل الاستثنائي الأكثر رواجاً الذي شهدته أستراليا على الإطلاق».

فخر كبير

وقال جيمس كمنغز: «فريقنا فخور جداً بكل ما حققه خلال مسيرته في السباقات، حيث لم يخذلنا أبداً وبذل كل جهده من أجلنا في جميع مشاركاته. نتمنى له كل التوفيق في مهامه الجديدة ولا يسعنا الانتظار لرؤية ذريته في الإسطبلات خلال السنوات المقبلة».

وأردف: «لقد كان شرفاً كبيراً وامتيازاً لفريقنا أن يشرف على تدريب «انامو» خلال مسيرته في السباقات. لطالما كانت صحته على رأس أولوياتنا ونفخر بتقاعده وهو في حالة ممتازة».

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