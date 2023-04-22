الحمرية ومصفوت يرفعان الراية في صراع الصعود

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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رفع ناديا مصفوت والحمرية الراية البيضاء رسمياً بعد تراجعهما للوراء ضمن ترتيب دوري الدرجة الأولى والابتعاد عن حلم الصعود إلى دوري المحترفين، باحتلال الأول المركز الرابع برصيد 49 والحمرية الخامس برصيد 46 نقطة.

وكان كل من القناصة وعنابي الهواة مرشحين فوق العادة هذا الموسم لإحداث المفاجأة والذهاب بعيداً في المسابقة، لكن فقدان النقاط وتعرض الفريقين لهزائم عدة في الأمتار الأخيرة حال دون تحقيق حلم وتطلعات الجماهير في انتظار أن يتحقق ذلك المبتغى خلال المواسم المقبلة.

وأعلن المدرب الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري المدير الفني للحمرية عن تحمل الجهاز الفني لعنابي الهواة مسؤولية الإخفاق الذي حدث للفريق في الأمتار الأخيرة من الدوري.

لافتاً إلى أن بطاقة الصعود الثانية ستكون بين الإمارات ودبا الحصن، وأشار الحضيري إلى أن فريقه اجتهد كثيراً من أجل تلبية تطلعات إدارة وجماهير الحمرية لكن حدوث بعض الهفوات حالت دون تحقيق ذلك، ونحن كجهاز فني نعتذر للإدارة والجمهور وبالتأكيد سيعود الحمرية أقوى في الموسم المقبل.

نهاية العقد

وكشف الحضيري عن نهاية عقده مع الفريق يوم 30 يونيو المقبل، مضيفاً: سأكون رهن إشارة مجلس إدارة النادي برئاسة جمعة الشامسي.

لافتاً إلى أنه كان يتمنى تكرار سيناريو قيادته لفريق البطائح والذي صعد معه للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري أدنوك للمحترفين، منوهاً إلى أن هذا الإنجاز كاد أن يتكرر مع الحمرية، وقال:

الحمرية وبقليل من الانتدابات النوعية على مستوى الهجوم سيكون له شأن كبير مستقبلاً، وأرجع الحضيري عدم منافسة الفريق على إحدى بطاقتي الصعود إلى بعض الأخطاء والتي تعتبر واردة في كرة القدم ولكن يجب تصويبها قبيل انطلاقة الموسم الكروي المقبل.

ووصف الحضيري الموسم الكروي المقبل بأنه سيكون الأقوى في ظل هبوط الظفرة وانتظار الهابط الثاني من أندية دبا والبطائح، فضلاً عن استعادة العروبة والفجيرة لمستواهما المعروف إلى جانب بقاء أحد الفريقين الباحثين عن الصعود إما الإمارات أو دبا الحصن في دوري الأضواء، وأعتقد أن كل هذه المعطيات ستجعل دوري الموسم المقبل أصعب من سابقه.

رضا مصفوت

وفي أروقة مصفوت عبر أحمد سعيد الكعبي رئيس مجلس الإدارة عن رضاهم التام عن ما قدمه القناصة هذا الموسم، لافتاً إلى أن الجهاز الفني للفريق واللاعبين اجتهدوا كثيراً لأجل تحقيق الحلم الغائب لكن ذلك لم يحدث، وقدر الله وما شاء فعل ولن نعاتب أي أحد.

مشيراً إلى أن مصفوت ظل فرس الرهان، وقدم اللاعبون أداءً ولا أروع، لكن حدوث بعض الإصابات إلى جانب الغيابات حالت دون مواصلة الفريق بالرتم ذاته الذي كان عليه منذ بداية الموسم.

الجدير بالذكر أن مصفوت يأتي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة وهي المرة الأولى التي يصل فيها الفريق إلى هذا العدد من النقاط .

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