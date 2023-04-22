معتز عبدالله ينضم للجهاز الفني للبطائح

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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انضم معتز عبدالله حارس المنتخب والعين والوحدة سابقاً إلى الجهاز الفني للفريق الأول للكرة في نادي البطائح بجانب المدرب المغربي سعيد شخيت، وسيدعم معتز عبدالله الجهاز الفني لـ «الراقي» في الجولات الثلاث الأخيرة الحاسمة لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وخاض معتز عبدالله العديد من التجارب في مشواره التدريبي الذي انطلق من أكاديمية نادي الوحدة، أبرزها توليه قيادة الجهاز الفني لفريق الجزيرة الحمراء الذي قاده إلى المركز الثالث قبل الرحيل عنه.

إضافة إلى تدريبه فريق «غلف اف سي» وقيادته إلى لقب دوري الدرجة الثانية في موسم 2020-2021، كما سبق له العمل مدرباً مساعداً لفريق بني ياس إلى جانب ارتدائه قمصان العديد من الأندية المحلية إلى جانب العين والوحدة.

وفشل فريق البطائح في تحقيق الفوز في آخر 13 جولة بعد الخسارة المقلقة أمام منافسه دبا الفجيرة في الجولة الماضية بهدف دون مقابل، مما أدى إلى تقليص فارق النقاط مع الأخير بعد وصول «النواخذة» إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق 3 نقاط عن «الراقي» الذي يملك 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتنتظر فريق البطائح الذي يخوض تجربته الأولى في دوري المحترفين مباريات مصيرية في الجولات المقبلة أمام الجزيرة والنصر والعين، ويأمل «الراقي» تفادي شبح الهبوط والابتعاد عن ملاحقه دبا الذي سيواجه النصر والشارقة والظفرة في الجولات الختامية.

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