توزي: طموحات النصر أكبر من «ضمان البقاء»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أكد البرتغالي أنطونيو دي كارفالهو الملقب بـ«توزي»، نجم النصر، أن طموحات فريقه أكبر من ضمان البقاء في دوري المحترفين، وأن مشواره الجيد في مرحلة الإياب ليس وليد المصادفة، بل وراءه تكاتف وعمل كبير من الإدارة واللاعبين والمدرب والجماهير.

مشيراً إلى أن البداية غير الموفقة جعلت البعض يعتقدون بأن الفريق يواجه مصيراً غامضاً، لكن المكان الحقيقي للنصر هو المنافسة على المراكز الأولى مثل شباب الأهلي والعين وغيرهما، وأن الفوز أو التعادل معهما نتيجة منطقية، ولا يمكن وصفه بـ«المفاجأة»، مهما كانت الظروف التي يمر بها النصر.

وأوضح اللاعب البرتغالي أن كل فريق معرض لخوض بداية صعبة مثل التي واجهها النصر في انطلاقة الموسم لأسباب مختلفة لكن المهم هو الاستفادة منها واستعادة المكانة الحقيقية بأداء رائع ومبهر وبالتـأكيد أنها مجرد كبوة وهو ما حدث مع النصر.

وزن حقيقي

وشدد توزي على أن المستويات التي قدمها النصر في الجولات الأخيرة تعكس قيمته ووزنه الحقيقي في الدوري، مضيفاً: كان الأمر يتطلب بعض التعديلات وفوزاً واحداً بعد الظروف الصعبة التي مررنا بها وفعلاً أنصفتنا كرة القدم بعد أن أدار الحظ لنا ظهره في العديد من المباريات في الدور الأول.

وأثنى اللاعب البرتغالي على الروح الإيجابية التي كانت تسود الفريق بالرغم من بعض الصعوبات التي واجهها في بداية الموسم، مشيراً إلى أن التحلي بالهدوء في معالجة الأخطاء والنقائص أحد عوامل النجاح الذي يحصده الفريق في الوقت الحالي وثمن العمل الكبير للمدرب الكرواتي غوران توميتش وإدارة الفريق واللاعبين.

وقال توزي: إن النصر نجح في استثمار الضغوط وتحويلها لمصلحته واستطاع تقديم مستويات رائعة في جميع المباريات في الدور الثاني حتى التي خسر فيها، وأجمل ما في الأمر هو أننا لم نفقد الثقة في قدراتنا بالرغم من الهزات الكبيرة التي تعرضنا لها والهزائم المتكررة، كنا واثقين من أنفسنا وأن ذلك المكان لا يليق بنا.

لذا قاتلنا حتى نستعيد صورتنا الحقيقية والآن أصبحنا أكثر ثقة، هذا هو النصر الحقيقي، كنا ندرك تماماً أننا نمثل فريقاً عريقاً وأنه علينا اللعب على مستوى عال، نحن سعداء وأهنئ فريقي على هذا الأداء الرائع.

وأضاف: لو نظرنا إلى النتائج الأخيرة، لقد انتصرنا على العين وكنا قريبين من الفوز على الجزيرة ثم تعادلنا مع شباب الأهلي المرشح الأول للقب، وخسرنا مباراة واحدة فقط على أرضنا كانت أمام الوحدة، كل ذلك يعكس مدى التطور الذي شهده الفريق وحجم الجهود التي بذلناها ولم يكن بمحض الصدفة.

وتابع: دخلنا الموسم بمعنويات عالية لكن سارت الأمور عكس توقعاتنا رغم العمل الكبير الذي قمنا به، وكان من المفترض أن نلعب بهذا المستوى الرائع من البداية، نحن فريق كبير ويجب أن نقاتل من أجل الفوز في كل المباريات وضد أي فريق.

مستقبل

وبخصوص مستقبله مع النصر، أكد اللاعب البرتغالي أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولا يعلم وجهته المقبلة لأنه لم يناقش مسألة التجديد مع الإدارة، متمنياً في الوقت نفسه استمراره مع الفريق للموسم الخامس على التوالي بعدما قضى معه 4 سنوات، وقال:

سعيد باللعب في النصر طيلة هذه السنوات، لم أبخل بقطرة عرق واحدة من أجل الفريق وما زلت أقدم الكثير وأتمنى أن أبقى هنا لمواسم أخرى، لقد أصبح النصر جزءاً من عائلتي.

وأضاف: الحياة مثالية في دبي، عائلتي أيضاً سعيدة بالعيش هنا في مجتمع متجانس تربطه علاقات الود والاحترام والجميع يعيشون في أمن وأمان.

ويخوض توزي (30 عاماً) موسمه الرابع على التوالي في مسيرته الاحترافية مع النصر، الذي انضم لصفوفه في موسم 2019 - 2020 قادماً من فيتوريا جيمارايش البرتغالي، وفرض توزي نفسه نجماً في النصر وأحد أبرز لاعبيه، ما دفع إدارة النادي لتمديد عقده في 2021 لمدة عامين.

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