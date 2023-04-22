الظفرة.. نهاية عقود 5 لاعبين وتشكيلة جديدة في الهواة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تنتهي عقود 5 من أبرز لاعبي الظفرة بنهاية الموسم الحالي، بقيادة خالد الدرمكي، خالد بطي، سلطان الغافري، محمد إسماعيل، وليد عمبر، والذين يعتبرون من العناصر الأساسية والمؤثرة في تشكيلة الفريق الذي يشارك الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى بعد هبوطه رسمياً من دوري المحترفين قبل 3 جولات من نهاية المنافسة.

ودخل الخماسي، فترة السماح بالتوقيع قبل 3 أشهر من الآن، دون أن تقدم إدارة النادي على خطوة تجديد التعاقد معهم، قبل معرفة مصير الفريق في الدوري.

وحسب المتابعات، يرجح أن يغادر الخماسي إلى أندية أخرى رغبة في التواجد بدوري المحترفين، مع إمكانية اتجاه الإدارة إلى كسب لاعبين جدد في فترة التعاقدات الصيفية المقبلة، حسب الخطة التي يضعها النادي من أجل العودة مجدداً إلى دوري الأضواء والشهرة، في ظل استمرارية عقود بعض عناصر الخبرة بقيادة عبدالله سلطان حارس المرمى، راشد مهير، بجانب محمد سيف الذي تمت إعارته إلى عجمان في التعاقدات الشتوية السابقة.

ارتباط

وفي حال عدم تجديد عقود الخماسي، سيفقد النادي العناصر التي ارتبطت به خلال المواسم الماضية مثل خالد بطي وخالد الدرمكي واللذين يعتبران الأقدم في كشوفات الفريق بعد عبدالله سلطان، كما يخسر الظفرة جهود مدافعه عبدالله الرفاعي بعودته إلى ناديه الوحدة الذي كان قد أعاره إلى الظفرة حتى نهاية الموسم الحالي.

إضافة إلى الخماسي، تشهد نهاية الموسم نهاية عقود الخماسي الأجنبي، كلاوديو رافائيل، محمد رايحي، وليد القروي، جورجي ميلانوف، تياغو دي ليونكو.

والذين سيغادرون النادي دون تجديد عقودهم لتواضع المستوى الفني الذي قدموه في الموسم الحالي، ليتأكد أن 11 لاعباً من القائمة الأساسية لن يتواجدوا مع النادي في النسخة المقبلة من دوري الهواة، وأن الفريق سيعتمد على قائمة شبه جديدة من أجل تحقيق هدف العودة إلى دوري المحترفين.

الظفرة بيتي

من جانبه، أكد خالد الدرمكي القائد الثاني للظفرة، أنه لم يحدد مصيره، كاشفاً عن تلقيه عروضاً من أندية عدة رفض الإفصاح عنها، مؤكداً أن الظفرة يعتبر بيته الذي ارتبط به، ولكن لم يحدث جديد بشأن تجديد التعاقد معه، وقال: أدرس العروض التي أمامي وسأرى إلى أين تسير الأمور، هنالك فترة كافية لاتخاذ القرار المناسب.

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