الجزيرة.. مشوار من التميز في بطولة الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الجزيرة تميزاً كبيراً في مشوار بطولة دوري المحترفين، التي توج بلقبها 3 مرات من مجموع 13 نسخة، في مواسم 2010-2011، 2016-2017، 2020-2021، ليكون من ضمن 5 فرق أحرزت اللقب في عهد الاحتراف، وصاحب المركز الثاني مع شباب الأهلي في عدد مرات الفوز بعد العين الذي تُوج بالدرع 5 مرات.

ومن أبرز إنجازات «فخر أبوظبي» في بطولة الدوري بعد الألقاب الثلاثة، إحرازه أعلى معدل نقاط في موسم واحد وذلك عندما فاز باللقب في موسم 2016-2017 .

والذي كان الثاني له في تاريخه، جامعاً حينها 68 نقطة من 22 انتصاراً وتعادلين مع تعرضه لخسارتين فقط، وهو الرصيد الذي لم يصل إليه أي فريق حتى الآن، وتجاوز حينها رصيد شباب الأهلي الذي جمع 66 نقطة في موسم 2015-2016، ولا تتوفر الفرصة في الموسم الحالي أمام جميع الفريق للوصل إلى هذا الرقم لتجاوز إنجاز الجزيرة مع اقتراب نهاية المنافسة.

176

وعلى المستوى الفردي، قدم الجزيرة مهاجمه علي مبخوت ليصبح الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، عندما حطم الرقم القياسي للأسطورة فهد خميس في الموسم الماضي ببلوغه 176 هدفاً، وتفوق على نفسه في الموسم الحالي بتجاوزه 200 هدف جميعها بشعار الجزيرة الذي رعى موهبته ومنحه الثقة، في إنجاز غير مسبوق ينتظر أن يحتفظ به لسنوات طويلة.

كما أن مبخوت أحرز 33 هدفاً بشعار نادي الجزيرة في رقم قياسي أيضاً يؤكد القوة الهجومية للاعب وناديه «فخر أبوظبي»، حيث يعتبر أكثر من سجل في موسم واحد، وكان ذلك في موسم 2016-2017 والذي نال فيه لقب هداف الدوري دون أن ينجح لاعب وطني أو أجنبي في تحطيم رقمه أو الوصول إليه.

305

ويحتفظ علي خصيف «35 عاماً» حارس مرمى الجزيرة قائد الفريق، بلقب عميد الدوري بالمشاركة في 305 مباريات بدوري المحترفين، كأكثر اللاعبين ظهوراً في المباريات وأيضاً أكثرهم مشاركة بعدد دقائق لعب تصل إلى 27120 دقيقة، في 13 موسماً، متفوقاً على وليد عباس مدافع شباب الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بعدد 304 مباريات، وهي من الإنجازات التي أثمرت عن رعاية النادي لموهبة خصيف منذ سن صغيرة.

20

كما يتميز الجزيرة بتفوقه على بقية الفرق في تقديم لاعبين من أبناء الأكاديمية للفريق الأول والذين يعتبرون نجوماً بارزين ومؤثرين في مسيرة دوري المحترفين، وأخيراً وقع عقوداً احترافية مع أكثر من 20 لاعباً دون سن العشرين للاعتماد عليهم في المستقبل.

فيما يشارك الآن في الدوري بأبناء أكاديمية النادي القدامى والجدد بقيادة علي خصيف، علي مبخوت، خليفة الحمادي، عبدالله رمضان، محمد العطاس، عبدالله إدريس، زايد العامري، زايد سلطان، وغيرهم من المواهب التي حافظ بها الفريق على استقراره، الشيء الذي انعكس على مستواه بطريقة إيجابية أسهمت في رفع المستوى الفني لدوري المحترفين عبر سنوات طويلة.

6

إضافة إلى كل ذلك، يعتبر الجزيرة واحداً من 6 فرق لم تعرف الهبوط من دوري المحترفين، حيث شكل حضوراً قوياً في جميع النسخ، وظل يحقق نتائج متميزة وينافس دائماً على درع البطولة أو مراكز متقدمة مع إخفاقات نادرة في تراجع مركزه بجدول الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز