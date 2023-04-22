عجمان يقدم أفضل المواسم في عصر الاحتراف

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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اعتبر كابتن عجمان الأسبق محمد سعيد النعيمي، الموسم الكروي الحالي هو الأفضل لفريق عجمان في عصر الاحتراف، استناداً إلى المستوى والنتائج في بطولتي الدوري والكأس.

وقال النعيمي في تصريحات لـ «البيان»: إن ما قدمه عجمان كان متميزاً من جميع النواحي وبميزانية معقولة تعكس العمل المنظم في النادي، وحسن الاختيارات للاعبين، سواء من المحترفين الأجانب أو المقيمين أو المواطنين أو الجهاز الفني.

إدارة جيدة

وأوضح النعيمي أن عجمان حصد هذا الموسم ثمار العمل الإداري الجيد في النادي بشهادة الجميع، وتجسد ذلك في دقة الاختيارات للاعبين منذ الموسم الماضي وجميع التعاقدات تمت برؤية فنية حصيفة وكان للإدارة دور مؤثر فيها مع الجهاز الفني بقيادة المدرب غوران.

وقال إن أكثر ما يثبت حصافة إدارة عجمان مع الجهاز الفني في اختيار اللاعبين، أن الأندية التي جاؤوا منها بعيدة عن أندية المقدمة، بل إن بعضها هبط للدرجة الأولى، ورغم ذلك كانت إدارة عجمان حريصة على التعاقد مع هؤلاء اللاعبين لأنها تعلم قدراتهم جيداً.

وأثنى النعيمي على المستوى الذي ظهر به اثنان من اللاعبين المواطنين مع الفريق هما المدافع عبد الله صالح ولاعب الوسط بلال يوسف الذي تم اختياره للمرة الأولى للمنتخب الوطني الأول، وقال إن اللاعب المقيم «عصام فائز» هو أيضاً أحد اكتشافات نادي عجمان، وقدم مستوى متطوراً موسماً بعد الآخر ووصل للجاهزية الفنية المثالية الذي جعلت النادي يتعاقد معه 5 مواسم أخرى.

الدوري والكأس

وقال النعيمي: إن الرصيد الذي وصل له عجمان في الدوري بعد 23 مباراة، كان يمكن أن يزيد أكثر من 41 نقطة لولا خسارة بعض النقاط أمام بعض الفرق البعيدة عن حظوظ المنافسة.

مشيراً إلى أن عجمان نجح في حصد معظم النقاط أمام المنافسين الكبار، وحقق أمامهم نتائج لافتة ولولا الحظ لكان الفريق بين المنافسين الأربعة الكبار على أقل تقدير.

وأضاف: إن النتائج التي حققها عجمان في دوري أدنوك للمحترفين لم تأت مصادفة أو ضربة حظ، لأن الدوري مشواره طويل وحدثت فيه توقفات عديدة، ورغم ذلك حافظ عجمان على مستواه ونتائجه، كما أن الفريق استطاع أن يثبت أفضليته في بطولة كأس رئيس الدولة التي وصل فيها للمربع الذهبي وخرج بصعوبة في الوقت الإضافي لمباراته مع الشارقة.

مشيراً إلى أن عجمان كان يستحق الوصول للمباراة النهائية، ولكن عامل الخبرة يؤثر أحياناً في هذه المباريات وهو العامل الذي تفوق به الشارقة خاصة في الوقت الإضافي الذي عادل فيه نتيجة المباراة.

وأوضح النعيمي أن الحصيلة التي خرج بها عجمان هذا الموسم، تجعله أكثر قوة في الموسم المقبل من ناحية زيادة خبرة لاعبيه وإضافة عدد محدود من اللاعبين في ظل الاستقرار الفني الموجود.

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