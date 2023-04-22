«الآسيوي» يشيد بالغساني ولابا وديالو

المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالثلاثي لابا كودجو لاعب العين، ويحيى الغساني «شباب الأهلي»، وأداما ديالو «الوصل»، واعتبرهم أبرز اللاعبين في الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين.

وأشار عبر موقعه الرسمي، إلى أن لابا سجل ثنائية لفريقه في مرمى الشارقة، فيما سجل أداما ديالو هدفين للوصل في مرمى بني ياس، وأحرز يحيى الغساني هدفاً وصنع آخر لشباب الأهلي في مرمى النصر. وأكد تقرير الاتحاد الآسيوي أن الفرق سجلت في الجولة 20 هدفاً في 7 مباريات، بمعدل 2.85 هدف في المباراة الواحدة.

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