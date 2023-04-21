تقنية «VAR» تعالج أخطاء مباراة عجمان وكلباء

المصدر: دبي - البيان

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تفاوت أداء قضاة الملاعب ما بين يومي الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ففي الوقت الذي لم تكن هناك أخطاء مؤثرة في اليوم الأول من المباريات، ظهرت بعض الأخطاء المؤثرة على سير مباريات اليوم الثاني، ولم يكن هناك تدخل إيجابي من تقنية الفيديو «VAR»، إلا أن المباريات وصلت جميعها إلى بر الأمان، رغم شراسة الصراع على القمة، والنجاة من الهبوط.

اليوم الأول

أجادت أطقم التحكيم في اليوم الأول من الجولة 23، وخاصة في مواجهتي «الديربي»، النصر مع شباب الأهلي، والوحدة مع الجزيرة، وكانت السلبية الوحيدة عدم ظهور البطاقات الصفراء في بعض الحالات التي كانت تستوجب العقاب، وهو ما زاد من خشونة أداء اللاعبين في بداية المواجهتين نسبياً، وتدخلت تقنية الفيديو إيجابياً في بعض الحالات التي طالب فيها لاعبو المباراتين بركلات جزاء.

وتدخلت تقنية «VAR» أيضاً إيجابياً بإلغاء هدف ثانٍ لدبا الفجيرة في الدقيقة 75 من مباراته أمام البطائح، والتي أدارها الحكم أحمد عيسى درويش.

اليوم الثاني

تركزت الأضواء في اليوم الثاني للجولة على قمة العين والشارقة، التي أدارها الحكم سلطان المرزوقي، ولم تتدخل تقنية الفيديو بشكل إيجابي في هدف العين الأول، الذي سجله لابا كودجو في الدقيقة 5، إذ كان هناك خطأ من إيريك تجاه لاعب الشارقة في بداية اللعبة.

كما لم تتدخل تقنية الفيديو في مباراة الوصل وبني ياس، التي أدارها يحيى علي الملا، في احتساب ركلة جزاء للوصل بعد عرقلة لاعبه داخل منطقة الجزاء دون أن يلمس مدافع بني ياس الكرة، في حين تدخلت تقنية الفيديو بشكل إيجابي في مباراة عجمان واتحاد كلباء باحتساب صحة هدفي عجمان بعدما ألغاهما حكم المباراة عمر العلي بناءً على إشارة من مساعديه.

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