راكان العجمي: شباب الأهلي يملك فرصتين للتتويج

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رأى راكان العجمي لاعب الجزيرة السابق، أنه رغم تعادل شباب الأهلي مع النصر 2 - 2 في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وفوز العين على الشارقة 2 - 0، وتقليص الفارق بين «فرسان دبي» في الصدارة برصيد 50 نقطة، ومطارده المباشر «الزعيم» إلى 3 نقاط فقط.

إلا أن شباب الأهلي قادر على حسم درع الدوري، لأنه يملك فرصتين للتتويج، ولكن تراجع فارق النقاط بين الفريقين، سيمثل ضغطاً رهيباً على اللاعبين خلال الجولات الثلاث الأخيرة من عمر الدوري، خاصة على العين القادم من الخلف، ليسابق الزمن، ويضغط بقوة على الصدارة.

صراع القمة

وأوضح راكان أن شباب الأهلي من الصعب أن يتعثر في مباراتين من مبارياته الثلاث المتبقية، وهو الذي لم يخسر خلال آخر 11 جولة من الدوري، ويقدم أداءً ثابتاً، يجعله الأفضل والأقرب لتحقيق البطولة، إضافة إلى أن لديه فرصتين للتتويج، بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة مع العين.

كما أن بقاء 3 جولات فقط على نهاية المسابقة، ليس كافياً أمام العين لانتزاع القمة، رغم أن الفريق القادم من الخلف، قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام الشارقة، وأكد أنه يملك أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري، بقيادة التوغولي لابا كودجو، مع الوضع في الاعتبار أن الفريق ينافس في البطولات الثلاث هذا الموسم.

إشادة ونقد

وأشاد راكان، بالمستوى الذي يقدمه النصر في الفترة الأخيرة، فيما أشار إلى أن هناك علامات استفهام حول ما يقدمه الشارقة في الدوري، وقال: تطور أداء النصر كثيراً، وأصبح يملك الروح القتالية العالية، التي ساعدته على تحسين نتائجه، ووضح مدى عناد «العميد» خلال مواجهة شباب الأهلي في الجولة 23.

وكنت أتمنى أن تكون عودة النصر مبكرة في المسابقة، حتى نستمتع بأجواء إثارة أكثر، أما الشارقة، فغاب تماماً أداؤه الهجومي أمام العين، ووضح أن اللاعبين والجهاز الفني فقدوا الأمل منذ فترة طويلة في المنافسة على درع الدوري، وفضلوا التركيز على بطولتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتابع: قدم الوحدة، أداءً قوياً في الجولة 23، وحقق فوزاً مستحقاً على الجزيرة بنتيجة 3 - 1، وساعده في ذلك تركيز لاعبيه طوال المباراة، وإصرارهم على الخروج بالنقاط الثلاث، إلى جانب ارتكاب لاعبي الجزيرة لأخطاء متكررة في مبارياتهم هذا الموسم، خاصة في الشق الدفاعي.

والجزيرة خرج فعلياً من المنافسة على درع الدوري، بينما فرصة الوحدة لا تزال قائمة حسابياً، ومرتبطة على أرض الواقع بتعثر شباب الأهلي والعين في الجولات الثلاث الأخيرة.

بطاقة الهبوط الثانية

وتحدث راكان العجمي، عن هبوط الظفرة، والصراع على البطاقة الثانية التي تنقذ صاحبها من المنافسة في الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى، قائلاً: ظهر الظفرة مستسلماً أمام خورفكان.

ولذا، جاءت الخسارة منطقية بنتيجة 1 - 3، والظفرة حقيقة لم يقدم ما يشفع له بالبقاء طوال الموسم، والجميع كان يتوقع هبوطه، وكانت مسألة وقت فقط، حتى يدفع الفريق ثمن تراكمات عديدة خلال المواسم الماضية، وبالتالي، لم يكن هبوطه مفاجأة، بعدما جمع 8 نقاط فقط طوال 23 جولة.

وأكمل موضحاً: يبقى الصراع على النجاة محصوراً بين البطائح ودبا الفجيرة، واللذين جمعت الجولة 23 بينهما، وحسم دبا الفجيرة المواجهة بالفوز 1 - 0، وبات الفارق بينهما 3 نقاط فقط.

ولذا، أتوقع أن يبقى الصراع قائماً بينهما حتى الجولة الأخيرة من عمر الدوري، في الوقت الذي ابتعدت فيه باقي الأندية عن دائرة الخطر، ولكن على بني ياس، الحذر في المباريات الثلاث المتبقية، خاصة أنه لم يكسب سوى مباراتين فقط طوال الدور الثاني للدوري.

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