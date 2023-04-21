حسن إسماعيل: ضغوط المنافسة أضاعت تركيز الحراس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، سقوط الحراس في العديد من الأخطاء خلال مباريات الجولة 23.

وأرجع ذلك إلى اقتراب دوري أدنوك للمحترفين من نهايته، وزيادة الضغوط على اللاعبين، وخاصة «حماة العرين»، في ظل الصراع الشرس على مراكز المقدمة أو الأخيرة في جدول ترتيب المسابقة.

وأوضح: سقط جميع الحراس في أخطاء تمركزت في عدم الوقوف في المكان المناسب، وغياب التركيز في بعض الكرات، ووضح ذلك في أهداف لقاء شباب الأهلي والنصر، وظهر مدى تأثر شباب الأهلي بغياب حارسه الأساسي ماجد ناصر للإصابة، والهدف الأول للنصر، على سبيل المثال، سجل في زاوية حارس شباب الأهلي حسن حمزة، وكذلك كان أحمد شامبيه، مشاركاً في مسؤولية هدفي شباب الأهلي.

وتابع: ظهر خلال مباريات الجولة، غياب رؤية حراس المرمى للمنطقة الدفاعية في الوعي التكتيكي الحديث، لأن الحارس أكثر رؤية للملعب.

فيجب أن تكون له توجيهات مهمة ومؤثرة على تمركز وتحركات الخط الخلفي، وهذا الأمر لم يكن موجوداً في الجولة الأخيرة، وبالتالي، تأثر حراس مثل علي خصيف مع الجزيرة، وفهد الظنحاني مع بني ياس، من غياب المنظومة الدفاعية للفريق، وتلقت شباك كل منهما 3 أهداف.

وأشاد حسن إسماعيل بأداء حارس مرمى دبا الفجيرة محمد سالم الرويحي، وقال: الرويحي، يقدم مستويات جيدة في المباريات الأخيرة، حتى إنه لم يتلقَ سوى هدفين في آخر 4 مباريات، وساهم في تحقيق فريقه للفوز على البطائح، في مباراة غاية في الأهمية بالنسبة لفريقه، والذي لا يزال متمسكاً بأمل البقاء في دوري المحترفين.

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