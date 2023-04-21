العين يصطاد عصافير عدة في بروفة الكأس

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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اصطاد العين كل العصافير بحجر واحد في مباراته أمام ضيفه الشارقة، أول من أمس، لحساب الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ففضلاً عن فوزه بهدفين نظيفين على ضيفه وحصوله على النقاط الثلاث ليصبح على بُعد ثلاث نقاط فقط من الصدارة، أكد الفريق البنفسجي عزمه القوى على اعتلاء منصة التتويج بأغلى البطولات عندما يلتقي الفريق نفسه في نهائي كأس رئيس الدولة يوم 28 الجاري.

بعد أن ظهر جميع لاعبيه الذين شاركوا في المباراة بمستوى متميز، خصوصاً في خط الدفاع بقيادة كوامي ويدفاي، وهو الأمر الذي أدخل الطمأنينة إلى قلوب جماهيره التي خرجت سعيدة ومنتشية بالعيدية التي قدمها لها فريقها أداءً ونتيجة.

كما واعتلى مهاجمه لابا كودجو صدارة الهدفين برصيد (25 هدفاً) بفارق هدفين عن منافسه علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

تكتيك ريبروف

ولعب تكتيك المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف دوراً بارزاً في الفوز الذي حققه فريقه وهو يكثف منطقة المناورة بثلاثة من لاعبي المحور هم (برمان، وبلاسيوس، ويحيى نادر)، الأمر الذي أتاح للفريق السيطرة على منطقة الوسط، وبالتالي الإمساك بزمام الأمور.

وفي المقدمة الهجومية عاد الثنائي رحيمي ولابا كودجو، للتألق وممارسة هوايتهما كل من موقعه، حيث أبدع رحيمي في صناعة اللعب وتسبب في الهدف الأول، بينما أجاد لابا في التسديد والتسجيل برأسه وقدمه.

مفاجأة الشارقة

ومن جانبه، فاجأ الشارقة جمهوره ومحبيه بظهور مخيب في المباراة، وبرغم الاجتهادات التي كان يقوم بها اللاعبون في فترات متفرقة من المباراة، إلا أن ذلك لم يرتق للمستوى المطلوب، وهو ما أكد عليه مدير الفريق أحمد مبارك، الذي اعترف أن فريقه لم يقدم ما يستحق عليه الفوز ولا التعادل، لافتاً إلى أن المدرب كوزمين أولاريو حاول من خلال توجيهاته تغير الأمر، غير أن اللاعبين لم يفعلوا شيئاً في الملعب.

دون المستوى

واعترف الروماني أولاريو كوزمين، أن فريقه لم يكن في مستواه المعهود أمام العين خصوصاً من الناحية الذهنية، وقال: علينا اللعب بجدية أكبر في المباريات المتبقية، كان لا بد أن أقوم بإجراء عدد كبير من التبديلات بعد الشوط الأول، خسرنا هذه المباراة وعلينا أن نستعد بقوة لمواجهة اتحاد كلباء في المباراة المقبلة.

ونفى كوزمين أن يكون قد حصر تفكيره وتركيزه على نهائي كأس رئيس الدولة، مؤكداً أنهم يتعاملون مع المباريات بالقطعة ويركزون في كل مباراة على حدة.

وأشار إلى أنه ليس ملزماً بالفوز بكل الألقاب، لأن هناك فرقاً أخرى منافسة ولديها الإمكانات وتضم في صفوفها لاعبين متميزين، وكل ما يجب فعله هو الاجتهاد والعمل بجد من أجل تحقيق البطولات وفي نهاية المباراة سيحصل على البطولة من يستحقها بالفعل.

نتائج

وأضاف: جئنا من الشارقة من أجل تقديم عمل يساعد الفريق على تحسين نتائجه، وأعتقد أننا حققنا نتائج إيجابية خلال الفترة السابقة، فقد حصلنا على بطولتي السوبر وكأس رئيس الدولة وحالياً نحن في نهائي الكأس، وسنعمل من أجل تحقيق الطموحات.

فوز مستحق

بدوره، بدا المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين سعيداً عند دخوله قاعة المؤتمرات الصحافية عقب مباراة فريقه أمام الشارقة والتي حسمها لصالحه بهدفين نظيفين، وقال إنهم حققوا فوزاً مهماً ومستحقاً، وعليهم أن يغلقوا ملف هذه المباراة ويتجهوا بتركيزهم على استشفاء اللاعبين استعداداً للمباراة المقبلة أمام بني ياس.

لافتاً إلى أنهم مطالبون بوضع اللاعبين في درجة الجاهزية المطلوبة لمواجهة ضغط المباريات. وكشف ريبروف عن أنه فكر جيداً في إراحة المهاجم التوغولى لابا كودجو، في مباراة الشارقة لأنه كان يعاني من بعض الآلام في العضلة الضامة لأنه لعب خلال الموسم الحالي مباريات عدة، وقال: عندما اجتمعت مع اللاعب وأوضحت له مدى أهمية مواجهة الشارقة في الدوري، أكد جاهزيته لخوض المواجهة وبالفعل قدم أداءً رائعاً.

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