الوصل.. صحوة أمل

المصدر: دبي - علي شدهان

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سجل فريق الوصل الأول لكرة القدم صحوة أمل وانتعاش أحلام بفوزه المستحق على ضيفه بني ياس بثلاثية نظيفة في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، متقدماً إلى المركز الرابع في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، برصيد 43 نقطة، وبفارق 7 نقاط مع المتصدر شباب الأهلي، و4 مع الوصيف العين، ونقطتين مع الوحدة صاحب المركز الثالث.

ومع بقاء 3 جولات حاسمة من دوري المحترفين، فإن صحوة أمل وانتعاش أحلام الوصل بالإمكان أن تحيي آماله في الدخول مجدداً في صراع المنافسة على الدرع، ولو بنسبة حظوظ أقل، وفقاً لقاعدة «كل شيء ممكن في عالم كرة القدم»، كما أن فرصة أي فريق تبقى قائمة طالما أن هناك «حسبة» متاحة على الورق بناءً على الأرقام المتوفرة لكل فريق في البطولة.

انتعاش أحلام

وما يجعل فوز الوصل على بني ياس بمنزلة صحوة أمل وانتعاش أحلام هو أنه جاء بعد 4 جولات لم يحقق فيها الإمبراطور أي فوز منذ فوزه بثنائية نظيفة على الظفرة في الجولة 18 من البطولة، ما يعزز من قيمة نجاحه في اقتناص النقاط الثلاث لمباراته مع بني ياس، إلى الحد الذي يجعل منها مدخلاً للعودة إلى دائرة المنافسة على الدرع، أو على الأقل احتلال مركز يضمن للوصل الظهور في بطولة خارجية في الموسم المقبل.

إضاعة النقاط

الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، أبدى سعادته لنجاح فريقه في حصد أول 3 نقاط كاملة منذ 4 جولات في دوري المحترفين، مذكراً بأن الوصل قد أضاع نقاطاً مهمة في الجولات الماضية، مشدداً على أن تركيزه مع فريقه منصّب الآن على الجولات الثلاث المتبقية من الدوري، اعتباراً من مباراة شباب الأهلي في الجولة 24، مشيراً إلى أنه لا بد من الاستعداد العالي للمباراة، كونها أمام متصدر الترتيب العام.

هبوط المستوى

منصور علي، إداري بني ياس، اعترف بأن مستوى فريقه قد شهد هبوطاً في الشوط الثاني من مباراته مع الوصل، مشيراً إلى أن المنافس نجح في استثمار الفرص المتاحة له عبر استغلال الأخطاء التي وقع فيها بني ياس، خصوصاً في الشوط الثاني من المباراة، لافتاً إلى أن عدم اكتمال الصفوف وراء تراجع «السماوي» في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

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