الجماهير تترقب قمة «الملكي» و«القمر السماوي» 9 مايو

المصدر: لندن - وكالات

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تترقب الجماهير موعد قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعب سانتياغو برنابيو، في 9 مايو المقبل، في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فيما تقام مباراة الإياب في ملعب الاتحاد، 17 مايو، وسيتجدد اللقاء بين «القمر السماوي» و«الملكي» في المربع الذهبي على غرار الموسم الماضي في الدور ذاته عندما تأهل ريال مدريد 6 - 5 في مجموع المباراتين.

ويستمر مان سيتي، وصيف بطل أوروبا 2021، في طريقه لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، إذ لا يزال في قلب الصراع على لقب الدوري الانجليزي مع أرسنال، كما يخوض غداً نصف نهائي الكأس.

وسبق للعملاقين الإنجليزي والإسباني الالتقاء في دوري أبطال أوروبا في 8 مباريات سابقة بين 2012 و2022، وفاز مانشستر سيتي في 3 مواجهات، انتصر ريال مدريد في 3 أخرى، فيما تعادل الفريقان في مناسبتين.

وعلى مستوى المربع الذهبي يظهر تفوق الريال على مان سيتي، حيث عبر الإسبان في نسختي 2016 و2022 إلى المباراة النهائية، قبل تحقيق اللقب.

وبلغ مانشستر سيتي المربع الذهبي في النسخة الحالية للمرة الثالثة توالياً بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونيخ 1-1 في إياب ربع النهائي، مستفيداً من فوزه 3 - 0 ذهاباً، وبات سيتي أول فريق يسجل على أرض بايرن في دوري الأبطال هذا الموسم، فيما أقصى ريال مدريد حامل اللقب فريق تشيلسي 4 - 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأبدى الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي سعادته بتأهل فريقه للمربع الذهبي وقال: أنا سعيد للغاية، ثلاثة مواسم متتالية في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا من أمام فريق رائع، تهانينا للجميع.

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