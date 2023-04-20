اتحاد الكرة يطرح تذاكر نهائي كأس رئيس الدولة لجماهير الشارقة والعين

المصدر: وام

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طرح اتحاد الإمارات لكرة القدم تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ، التي ستقام يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري وتجمع بين فريقي الشارقة والعين في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي الساعة 7:25 مساء .

وتتوافر التذاكر عبر موقع بلاتينيوم ليست "platinumlist.net" وبإمكان الجماهير الدخول إلى الموقع وشراء التذاكر اعتباراً من اليوم. ويأتي طرح التذاكر قبل أسبوع كامل من موعد المباراة في إطار حرص اتحاد الكرة على تيسير الجوانب المتعلقة بدخول الجماهير وسهولة وصولهم إلى المدرجات .

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