طرح تذاكر الجولة 24 لدوري المحترفين الإماراتي

المصدر: البيان

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طرحت رابطة المحترفين الإماراتية، تذاكر الجولة 24، لدوري أدنوك للمحترفين، عبر موقعها الإلكتروني، ومنصة «بلاتينيوم ليست».

وتقام منافسات الجولة يومي الأحد والإثنين المقبلين وتشهد مواجهات حافلة بالندية والإثارة والمتعة الكروية، ويلتقي باليوم الأول الشارقة واتحاد كلباء، وشباب الأهلي والوصل، وبني ياس والعين، ويلعب في اليوم الثاني خورفكان مع الوحدة، وعجمان مع الظفرة، ودبا مع النصر، والجزيرة مع البطائح.

وتواصل رابطة المحترفين مبادرتها بإتاحة الدخول مجاناً للأطفال والسيدات وكبار السن، لتتسلم هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة.

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