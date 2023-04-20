اتحاد الكرة يبحث ترتيبات نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان

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بحث اتحاد الإمارات لكرة القدم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تجمع فريقي الشارقة والعين في 28 أبريل الجاري في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد أول من أمس، في مقر نادي الجزيرة، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، والعميد محمد سالم الشحي ممثل قوة التأمين المشتركة للفعاليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأعضاء فريق العمل، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية ومسؤولي الملعب.

وناقش المجتمعون عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، منها البرنامج الزمني للمباراة، والخطة الخاصة بدخول ومغادرة الجماهير المدرجات، وتحديد أرقام البوابات لجماهير كل فريق، والأدوات التشجيعية المسموح بها، وعملية نقل الجماهير إلى الملعب، على أن يتم الإعلان عن الأماكن المخصصة للحافلات ومواعيد النقل عبر المنصات التابعة لاتحاد الكرة قريباً.

ويواصل فريق عمل اتحاد كرة القدم سلسلة اجتماعاته اليومية وزياراته الميدانية لملعب المباراة بهدف التحضير المناسب للنهائي الأغلى، الذي من المنتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، نظراً للشعبية الكبيرة لفريقي الشارقة والعين.

على جانب آخر، أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم، الهوية البصرية الجديدة للكأس الغالية، وتمثل الهوية البصرية الجديدة ذات الطابع العصري نقلة كبيرة لأغلى البطولات الكروية في دولة الإمارات، والتي تسعى جميع الأندية للمشاركة فيها والمنافسة على لقبها وتدوين اسمها في سجلات البطولة التي انطلقت في موسم 74/‏75، كما أن المباراة النهائية لها تعد حدثاً ومناسبة رياضية ينتظرها الجميع بشكل سنوي لقيمتها الغالية لدى المجتمع.

واستلهمت فكرة الهوية الجديدة من مبادئ بطولة كأس رئيس الدولة التي ترتكز على الشغف والحماس والمنافسة بمشاركة الفرق واللاعبين والجماهير، وسيتم استخدام الهوية الجديدة في جميع الوسائط الرقمية والمطبوعة الخاصة بالبطولة بدءاً من نهائي هذا الموسم، وسيكون هناك دليل خاص لاستخدام الهوية لتلائم مختلف قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي.

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