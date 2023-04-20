العين يستعيد الوصافة والشارقة يبتعد عن المنافسة

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي - علي شدهان، كلباء - محمد فضل

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استعاد العين وصافة جدول دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى 47 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر شباب الأهلي، بعد فوزه مساء أمس، بهدفين نظيفين، على ضيفه الشارقة، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب استاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة 23.

سجل الهدفين المهاجم التوغولي لابا في الدقيقتين «4، و85»، ليرفع رصيده إلى 25 هدفاً وينفرد بصدارة الهدافين، أما الشارقة فبخسارته تلك ابتعد أكثر عن المنافسة على اللقب بفارق 8 نقاط بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 42.

كما استعاد فريق الوصل، المركز الرابع، بعد فوزه على ضيفه بني ياس، أمس، بثلاثة أهداف نظيفة. سجل ثلاثية الوصل، الأيفواري ادامو ديالو في الدقيقين «6 و70»، وعلي صالح «ق 79».

بهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 43، متقدماً إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 22.

وفي المباراة الثالثة، فاز عجمان على مضيفه اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، ليمنح البرتقالي جماهيره العيدية مبكراً. أحرز هدفي البرتقالي مدافع كلباء إدواردو بالخطأ في مرمى فريقه «ق 27»، وأضاف المغربي وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 49. بهذه النتيجة رفع عجمان رصيده إلى 41 نقطة وبقى كلباء برصيد 29 نقطة.

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