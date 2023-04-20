«الصقور» بطل «رمضانية الجزيرة الحمراء»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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توج فريق الصقور بلقب دورة نادي الجزيرة الحمراء الرمضانية لبراعم كرة القدم، التي نظمتها اللجنة الرياضية بالنادي، احتفالاً بشهر رمضان الكريم.

وذلك بعد فوزه على فريق الجزيرة الحمراء بهدفين دون رد، في المباراة النهائية للدورة، وشهد المباراتين علي محمد الغزالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، رئيس اللجنة الرياضية، والدكتور إبراهيم الجمالي عضو مجلس الإدارة، المشرف على فرق المراحل السنية لكرة القدم.

وحسن حمد الزعابي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وجمهور كبير من أعضاء النادي وأولياء أمور اللاعبين.

وعقب انتهاء المباراتين، قام علي الغزالي، يرافقه الدكتور إبراهيم الجمالي وحسن حمد الزعابي، بتتويج فريق الصقور، وتقليده الميداليات الذهبية، وتسليمه كأس الدورة.

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