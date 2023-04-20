شباب الأهلي يجني ثمار «مشروع المستقبل»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصاد أكاديمية شباب الأهلي، للعديد من البطولات المهمة في الموسم الجاري 2022 - 2023، لم يأت من فراغ، ولكنه ثمرة عمل مدروس ومخطط له بعناية بدأه القائمون على مستقبل كرة القدم في النادي خلال السنوات الأخيرة، بهدف رفد الفريق الأول لـ «فرسان دبي»، والمنتخبات الوطنية، بالعناصر الموهوبة والمميزة.

وأثمر هذا العمل عن تحقيق أبناء النادي ألقاب بطولتي دوري وكأس تحت 17 سنة، وكأس تحت 16 سنة، وبطولة دوري تحت 15 سنة (أ)، وبطولات دوري تحت 14 سنة (أ).

وكأس تحت 14 سنة، ودوري تحت 13 سنة (ب)، ودوري تحت 12 سنة (ب)، ودوري تحت 11 سنة (ب)، إلى جانب التتويج بكأس الشباب تحت 21 عاماً، والحصول على المركز الثاني في مسابقات دوري تحت 16 سنة، ودوري تحت 13 سنة (أ)، ودوري تحت 12 سنة (أ).

سر التفوق

كشف وائل السيسي المدير الفني في أكاديمية شباب الأهلي، عن سر تفوق الأكاديمية في الموسم الحالي، موضحاً أنه يكمن في وضع مخطط عمل مدروس جيداً، وتنفيذه لتجهيز أجيال للمستقبل بدعم ومساندة كاملة من أعضاء مجلسي إدارة النادي وشركة شباب الأهلي لكرة القدم.

وفي مقدمتهم معالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء عضو مجلس إدارة النادي، وإبراهيم عبد الملك نائب رئيس شركة الكرة، والمستشار عيسى سبت المدير الرياضي للنادي، وعنتر مرزوق مدير الأكاديمية.

وقال وائل السيسي: «عندما تسلمت مهام عملي في الأكاديمية شباب الأهلي في الموسم الماضي، طبقنا مشروعاً للاستثمار في أكاديمية النادي، وهدفه الأول خلق الولاء والانتماء للنادي في المقام الأول.

ولم تكن البطولات حينها في مخططنا، قدر تقديم منتج عالي الجودة لخدمة فريق شباب الأهلي الأول والمنتخبات الوطنية، ثم تم تطوير المشروع في الموسم الجاري، بالربط بين ما سبق، وتحقيق بطولات وألقاب تساهم في تعزيز الأهداف الرئيسية للمشروع، وفي الوقت نفسه، تزرع ثقافة الفوز في نفوس اللاعبين الصغار».

مراحل العمل

أشار وائل السيسي، إلى أن مراحل العمل في المشروع، تبدأ بالإعداد الذهني الجيد للاعبين، والتحضير للمباريات، وعقد جلسات خاصة مع الأجهزة التدريبية للاستقرار على فلسفة العمل، وتطبيق برنامج تدريبات صباحية ومسائية، ومران منفرد للاعبين المميزين، مع إتمام دراسة إحصائية عن المراكز التي تتطلب دعماً في صفوف الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، والعمل على تجهيز اللاعبين القادرين على دعم تلك المراكز في المستقبل القريب.

وأوضح: «عقب إتمام الدراسة على الفريق الأول، تم عمل مواصفات بدنية وفنية للاعبين المطلوب إعدادهم من المراحل السنية، مع تنفيذ تدريبات جماعية وفردية.

وعقد اجتماعات مع هؤلاء اللاعبين، مع تصعيدهم تدريجياً حتى الوصول إلى الفريق الأول، وسد الثغرات المطلوب تدعيمها، وهذا المشروع لانتقاء المواهب، يحتاج الوقت والصبر، وتم أيضاً، عرضه على مجلس دبي الرياضي، والذي رحب بالمشروع، وهدفه الاستثماري بالوصول إلى منتج يوفر عائداً فنياً ومادياً للنادي».

موعد الحصاد

كشف وائل السيسي، أن موعد الحصاد الفعلي لثمار المشروع، سيكون خلال المواسم القليلة المقبلة، موضحاً أن الاتفاق مع شركة شباب الأهلي لكرة القدم، بأن يتم تصعيد المواهب المميزة من المراحل السنية مباشرة إلى الفريق الأول، دون المرور على فريق الرديف.

وقال: «الأسبوع الماضي، بدأنا في حصد أولى ثمار المشروع، بمشاركة اثنين من لاعبي فريق تحت 17 سنة، في تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي، وأبدى البرتغالي جارديم مدرب الفريق الأول، إعجابه باللاعبين».

وتابع: «نتوقع أن يتواجد هذان اللاعبان مع الفريق الأول الموسم المقبل، على الأقل بين قائمة البدلاء، واتفاقي مع إدارة النادي، أن يتم خلال مدة عقدي، تصعيد لاعب أو اثنين من اللاعبين من المراحل السنية سنوياً، إلى صفوف الفريق الأول، وأتوقع أن يزداد العدد، مع وجود 6 لاعبين من شباب الأهلي تحت 17 سنة، في المنتخب الوطني للشباب، وتم تصعيد اثنين منهم إلى صفوف المنتخب الأولمبي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز