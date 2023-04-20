اللاعبون العرب .. علامة كاملة في «المحترفين»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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نجح اللاعبون العرب في تقديم أداء لافت وأسهموا بشكل فاعل في النتائج الجيدة التي حصدتها أنديتهم في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجاري، وأثبت غالبيتهم أنهم صفقات ناجحة بالعلامة الكاملة.

ومع اقتراب الموسم من نهايته، تأكد سلامة توجه العديد من أندية دورينا نحو التعاقد مع اللاعبين العرب الذين تميزوا بعطائهم الغزير على أرضية الملعب.

وسجل حضور اللاعبين العرب بأندية دوري المحترفين ارتفاعاً قياسياً في الموسم الحالي مقارنة بالمواسم السابقة، حيث بلغ عددهم 23 لاعباً، بواقع 15 ضمن خانة «اللاعب الأجنبي»، و8 في خانة «اللاعب المقيم».

ويتوزع اللاعبون العرب بين 10 جنسيات، هي المغرب، وتونس، وعمان، واليمن، والبحرين، والعراق، والجزائر، وسوريا، وفلسطين، ومصر، وهم سفيان رحيمي والمهدي مبارك «العين»، وأشرف بن شرقي وأيمن حسين «الجزيرة»، ومحمد بالعربي، ووليد أزارو وعلي مدن وعصام فايز وياسين جابري «عجمان»، وعادل تاعرابت وعمران الجساسي «النصر».

ومحمد رايحي ووليد القروي وعبدالله إسماعيل الرفاعي وحسن سامح عبدالهادي «الظفرة»، وسفيان بوفتيني وجمال بن العمري «الوصل»، ومهدي عبيد «خورفكان»، وعمر خريبين «شباب الأهلي»، وعمر الجساسي «النصر»، وعلاء الدين زهير «الوحدة»، وعادل وجدان «كلباء»، وأحمد أبوناموس «فلسطين»، ومحمد مصطفى «دبا».

ويعتبر التونسي فراس بالعربي والمغربي وليد أزارو من أنجح التعاقدات في دوري أدنوك للمحترفين، وكان لكليهما دور مؤثر في النتائج الإيجابية التي حققها عجمان في الموسم الحالي، حيث يتصدر بالعربي قائمة هدافي الفريق برصيد 11 هدفاً، و«10 أسست» في 22 مباراة، يليه أزارو برصيد 10 أهداف، و«4 أسست».

وبدوره برز السوري عمر خريبين كأحد أبرز نجوم شباب الأهلي بتسجيله 7 أهداف وصناعة 4 أهداف، وأسهم بشكل واضح في النتائج الرائعة لفريقه الذي يتصدر مسابقة الدوري حالياً، وبات على بعد خطوات قليلة من التتويج باللقب.

تألق

ويتربع المغربي سفيان رحيمي على عرش التألق بتسجيله 10 أهداف هذا الموسم مع العين، وصناعة 10 أهداف أخرى، وهو أحد اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الزعيم، كما يعد مواطنه أشرف بن شرقي، أحد نجوم الجزيرة، من اللاعبين المتألقين في دورينا ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف واحد. وأدى المغربي تاعرابت دوراً مؤثراً في تشكيلة النصر وأسهم بشكل واضح في القفزة النوعية التي حققها العميد على مستوى النتائج والارتقاء إلى المركز التاسع بعد صراع طويل في المراكز المتأخرة.

وشارك تاعرابت في 19 مباراة في دوري المحترفين منذ انضمامه للنصر في سبتمبر الماضي بديلاً للبرازيلي جاجا، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفاً، ولعب 24 تمريرة مؤثرة.

جدارة

وأكد خالد عبيد، المحلل الفني ومدير فريق النصر سابقاً، أن أغلب اللاعبين العرب أثبتوا جدارتهم في دوري أدنوك للمحترفين وتألقوا مع أنديتهم، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في نجاح اللاعب العربي، منها سهولة الاندماج مع الفريق.

وفي المجتمع الإماراتي بشكل عام، وهو سريع التأقلم مع الطقس ومع ظروف الفريق، على العكس من اللاعب الأوروبي أو اللاتيني الذي يحتاج إلى الوقت للتأقلم مع الطقس والأجواء كافة. وأضاف: اللاعب العربي يتأقلم سريعاً مع اللاعبين المواطنين لعامل اللغة وتقارب العادات والتقاليد بين المجتمعات العربية.

وأوضح خالد عبيد أن اللاعبين العرب ينشطون بكثافة في الدوريات الأوروبية، وبعضهم أصحاب شهرة عالمية، مثل المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، وعلى مدار السنوات الماضية أنجبت الكرة العربية العديد من النجوم، لذا ليس مستغرباً أن ينجح اللاعب العربي في الدوري الإماراتي أو في غيره من الدوريات الخليجية.

وتابع: الأندية العربية متألقة على الصعيد القاري في آسيا، وكذلك في أفريقيا، وهو ما يؤكد أن الدوريات العربية تزخر بعدة لاعبين مميزين، إضافة إلى ذلك تكلفتهم أقل بكثير من اللاعبين القادمين من أوروبا أو أمريكا اللاتينية.

وأشار عبيد إلى أن تألق اللاعبين العرب في دورينا لا يقتصر على المسجلين في خانة «اللاعب الأجنبي»، بل أيضاً يشمل اللاعبين المقيمين، أمثال المهدي مبارك، لاعب العين، والمدافع علاء الدين زهير، لاعب الوحدة، ما يعني أن المواهب متوافرة في الكرة العربية.

وشدد عبيد على ضرورة أن تكثف أندية دوري أدنوك للمحترفين التعاون مع الأندية العربية، ما يساعدها على استقطاب لاعبين مميزين بتكلفة أقل ونجاح مضمون أكثر من اللاعب الأوروبي أو اللاتيني.

ثناء

من جهته أثنى المدرب رائد البلوشي على المستويات الفنية العالية التي يقدمها أغلب اللاعبين العرب مع أنديتهم في دوري أدنوك للمحترفين، وعلى رأسهم التونسي فراس بالعربي، والمغربي وليد أزارو مع نادي عجمان، مشيراً إلى أنهما لعبا دوراً رئيساً في النتائج الإيجابية للفريق ووصوله إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وكذلك المدافع المغربي سفيان بوفتيني مع الوصل، وعادل تاعرابت مع النصر، وسفيان رحيمي مع العين، وأشرف بن شرقي مع الجزيرة، وغيرهم من اللاعبين المتميزين.

وأوضح البلوشي أن اللاعب العربي لا يحتاج إلى الوقت للتأقلم مع البيئة الخليجية؛ لأنه يعيش في بيئة قريبة ومشابهة، وهذا عامل أساسي في نجاحه مع الفريق. وأضاف: يملك اللاعب العربي طموحاً عالياً، وأفضل دليل على ذلك وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم الأخيرة في قطر.

وصرح البلوشي أن أغلب اللاعبين العرب في دورينا على الرغم من أنهم أقل تكلفة من اللاعبين القادمين من أمريكا اللاتينية، لكنهم أثبتوا أنهم أكثر عطاءً.

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