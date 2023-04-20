انتفاضة «النواخذة» تخلط أوراق البقاء

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يبدو أن صراع البقاء بين البطائح ودبا الفجيرة قد يمتد إلى الجولة الأخيرة بعد الفوز الثمين لـ«النواخذة» على حساب «الراقي» بهدف، لا سيما أن الانتصار أشعل التحدي في القاع بعد وصول دبا إلى 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن البطائح.

وتنتظر البطائح 3 مواجهات صعبة أمام الجزيرة والنصر والعين، وكذلك هي الحال بالنسبة لدبا، الذي سيقابل النصر والشارقة، بينما سيقابل في الجولة الختامية الظفرة، الذي ودع رسمياً دوري المحترفين.

وأشاد حسن العبدولي، مدرب دبا الفجيرة، بالمجهود الكبير والروح القتالية للاعبيه حتى آخر لحظة من المباراة، وقال إن سر تألق دبا في الجولات الأخيرة من الدوري ثقة اللاعبين المتزايدة بأنفسهم وبإمكاناتهم من مباراة إلى أخرى، مشيراً إلى أن لاعبي دبا بدؤوا يتحررون من الضغوطات التي مروا بها في الفترة الماضية.

وتعليقاً على مباراته في ختام الدوري أمام الظفرة الذي غادر دوري المحترفين، قال إن المواجهة لا تعني له شيئاً، حالها حال أي مباراة أخرى، كونه يتعامل مع كل مواجهة على حدة، حيث شدد على اللاعبين بأهمية عدم التفكير بحسابات النقاط، والتركيز فقط على المباراة داخل الملعب.

من جانبه، أبدى المغربي سعيد شخيت أسفه بعد الخسارة أمام دبا وفقدان 3 نقاط كانت ستسهم في التخلص من كل الضغوطات، لكن ظروف المباراة جاءت مختلفة بسبب الرغبة الكبرى لدى دبا، خاصة في الشوط الأول، مشيراً إلى أن الخسارة جاءت نتيجة عدم التركيز لدى اللاعبين رغم حصولهم على عدد من الفرص في الشوط الثاني. ولفت شخيت إلى أنه تنتظرهم 3 مباريات، وما زال البطائح يتمسك بالأمل.

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