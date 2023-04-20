النصر يشعل «المحترفين» مرتين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أشعل النصر المنافسة على لقب الدوري بتعادله مع شباب الأهلي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس لحساب الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، ليكرر بذلك ما فعله قبل 4 جولات عندما فاز على العين في عقر داره بهدف دون رد، ويستعيد رسمياً كبرياءه، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها في الدور الأول.

ويحسب للنصر اختطافه نتيجة التعادل من شباب الأهلي وسط توقعات قبل المباراة بخسارة مؤكدة في ظل افتقاد 6 لاعبين من بينهم 4 أساسيين في التشكيلة، هم حسين مهدي للإصابة والبرازيلي غلوبير ليما للايقاف والثلاثي حمدان الكمالي وسعود عبدالرزاق وعبدالعزيز صنقور بسبب بند الإعارة، إضافة إلى المهاجم عبدالله أنور.

وحرم العميد جاره شباب الأهلي من وضع يده مبكراً على اللقب ومنح المنافسين جرعة أمل لمواصلة الدفاع عن حظوظهم في الجولات الثلاث المتبقية.

ثقة

وعلى الرغم من أهمية النقطتين اللتين خسرهما شباب الأهلي في مشواره الساخن نحو اللقب إلا أن مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، قلل من تأثير ذلك على فريقه، مؤكداً أن «فرسان دبي» يملك مصير اللقب بين أقدام لاعبيه ويكفي أن جميع منافسيه خلفه في جدول الترتيب ولا خوف على الصدارة.

وأوضح جارديم أن «عثرة النصر» يجب ألا تقلل من جهود اللاعبين التي بذلوها طيلة الـ9 أشهر الماضية، وقال: يجب أن نرفع رؤسنا ونواصل العمل، معنويات الفريق ما زالت عالية، علينا أن نطوي هذه الصفحة ونفكر في المباراة المقبلة وواثق في قدرات الفريق على تحقيق ردة فعل إيجابية.

وأضاف: التعادل لن يؤثر على حظوظ شباب الأهلي، دخلنا هذه الجولة بفارق 5 نقاط، بإمكان العين أن يقلصه إلى 3 نقاط ولكن سيظل خلفنا في النهاية.

رفض

ورفض جارديم تحمل مسؤولية التعادل بسبب طريقة لعبه في الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف جاء من كرة ثابتة وهو الأمر ذاته الذي حصل في مباراة العين قبل جولتين، وأضاف: التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في المباريات الكبيرة وهو ما حدث أمام العين والنصر، اللاعبون طبقوا كل التعليمات لكن في النهاية جاءت النتيجة عكس تطلعاتنا وأشكرهم على الجهود التي بذلوها.

من جهته وصف الكرواتي غوران توميتش مدرب النصر، أداء فريقه بالبطولي، ومثنياً على ما أظهره لاعبوه من حماس على مدار الـ90 دقيقة، وقال: سعيد بالروح العالية والقتال على كل كرة وقدرة لاعبينا على العودة في المباراة بعد التأخر في مناسبتين أمام المتصدر وأحد أفضل الفرق في الدوري وأقواها على الرغم من افتقادنا 6 لاعبين بارزين في التشكيلة.

وأكد المدرب الكرواتي أن المستويات التي قدمها النصر في الجولات الأخيرة تؤكد أنه على الطريق الصحيح وأن العمل الذي بدأه مع الفريق منذ توليه مهمة الإشراف عليه أعطى ثماره وأعاد للنصر صورته الحقيقية.

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