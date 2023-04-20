الوحدة.. رقم جديد في تاريخ الديربي أمام الجزيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

جاء فوز الوحدة على الجزيرة 3 ــــــ 1 مساء أول من أمس في الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين ليؤكد تفوق العنابي على الجزيرة في ديربي أبوظبي في السنوات الأخيرة.

وتحديداً في آخر 5 سنوات في مواجهاتهما بالدوري.

وحقق الوحدة رقماً جديداً في تاريخ الديربي أمام جاره الجزيرة بفوزه ذهاباً وإياباً في الدوري المرة الثانية في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين منذ موسم 2008 - 2009، إذ كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها الوحدة من الفوز مرتين على الجزيرة في موسم واحد في 2017 - 2018.

وشهدت آخر 9 مواجهات بين الوحدة والجزيرة تفوقاً كاسحاً لـ«أصحاب السعادة» بالانتصار في 7 مباريات مقابل التعادل في مباراة واحدة والخسارة في مثلها، بينما في تاريخ المواجهات بينهما في دوري المحترفين رفع الوحدة رصيد انتصاراته أمام الجزيرة إلى 11 انتصاراً، مقابل 9 انتصارات للجزيرة، والتعادل في 8 مواجهات.

كما حافظ الوحدة على سجله خالياً من الهزائم أمام الجزيرة في ملعب العنابي باستاد آل نهيان منذ 5 سنوات، إذ كان آخر فوز للجزيرة في ملعب الوحدة في نوفمبر 2018.

وربما يتحسر جمهور الوحدة بعد الفوز على الجزيرة على ضياع نقطتين أمام دبا الفجيرة في الجولة الماضية كانتا كفيلتين بتقليص الفارق في صراع المنافسة على ثلاث نقاط فقط بعد خسارة شباب الأهلي نقطتين ثمينتين أمام النصر، وأصبح الفارق 5 نقاط بعدما رفع الوحدة رصيده إلى 45 نقطة، وتعد مباراة الجزيرة واحدة من أفضل المباريات التي قدمها الوحدة هذا الموسم.

في المقابل أكدت الخسارة الموسم السيئ للجزيرة رغم الانتفاضة في بعض الفترات، إلا أن الفريق عاد للنتائج المخيبة رغم الأدوات والإمكانات التي يمتلكها، إذ لم يستفد الجزيرة من الاستحواذ بنسبة كبيرة على الكرة أمام الوحدة وعجز عن صنع فرص حقيقية في مرمى محمد الشامسي، في الوقت الذي وقع فيه الفريق في أخطاء دفاعية كثيرة كلفت شباكه 3 أهداف.

فوز مستحق

وأكد الهولندي آرنو بويتنويغ مدرب الوحدة أن فريقه استحق الفوز على الجزيرة بعدما قدم اللاعبون أداء جيداً، مشيراً إلى أن الفريقين قدما أداء ممتعاً مثلما توقع قبل المباراة.

وقال بويتنويغ في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «قلت من قبل إن المواجهة ستكون بين فريقين يحبان لعب كرة القدم الجميلة، وأعتقد أن المباراة جاءت قوية واستمتعت بها الجماهير».

وأضاف: «قدمنا شوطاً أول جيداً ومتميزاً من اللاعبين، وفي الشوط الثاني عانينا بعض المشكلات ولكننا نجحنا في الحفاظ على الفوز».

وعن المنافسة بعد خسارة شباب الأهلي نقطتين أوضح: «هذه هي كرة القدم، شباب الأهلي خسر نقطتين أمام النصر، ونحن خسرنا نقطتين أمام دبا الفجيرة الأسبوع الماضي، لا يوجد شيء مضمون، وعلينا مواصلة المسيرة في المباريات المتبقية في الدوري».

من جهته اعترف مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بأن فريقه لم يستفد من أفضلية الاستحواذ على الكرة وخلق فرص في مرمى الوحدة، بينما استفاد المنافس من أخطاء الجزيرة.

وقال: «الوحدة عاقبنا على الأخطاء التي ارتكبناها في الدفاع في الشوط الأول وسجل هدفين، وبالرغم من سيطرتنا على المباراة، إلا أننا لم نخلق الفرص الكافية للتسجيل، وأعتقد أن النتيجة عادلة قياساً بأداء الفريقين».

وأضاف: «للأسف لم نتمكن من تقديم المساندة للأطراف وفشلنا في كسب المواجهات الفردية، أو التفوق في العمق، وبذلك لم ننجح في إرسال تمريرات مؤثرة للمهاجمين، فالاستحواذ في هذه الحالة لا يفيد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز