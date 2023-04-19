العين يستعيد وصافة دوري أدنوك بثنائية في الشارقة

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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استعاد العين وصافة الترتيب العام لفرق دوري أدنوك للمحترفين، رافعا رصيده إلى (47 نقطة) بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر، بعد فوزه 2-0 على ضيفه الشارقة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة 23 من المسابقة، سجل الهدفين المهاجم التوغولى لابا في الدقيقتين (4، و85) كودجو الذي رفع رصيده إلى 25 هدفا لينفرد بصدارة الهدافين، وبخسارته ابتعد الشارقة أكثر عن المنافسة على اللقب بفارق 8 نقاط بعد أن تجمد رصيده في (42 نقطة)

انطلاقة مثالية

جاءت انطلاقة المباراة مثالية بالنسبة للعين الذي اندفع للهجوم وضغط بقوة على ضيفه لتثمر جهوده في وقت مبكر من عمر اللقاء عندما تطاول المهاجم التوغولى لابا كودجو، لعرضية المغربي سفيان رحيمي، وحولها برأسه في المرمى مانحا الفريق البنفسجي هدف التقدم والذي أربك حسابات الشارقة، وفي النفس الوقت عزز الدوافع المعنوية للاعبي العين الذين سيطروا على اللقاء وضاعت لهم فرص أخرى عدة من تحت اقدام لابا كودجو، وسفيان رحيمي.

الشارقة يستفيق

استمر العين أكثر استحواذا على الكرة حتى الدقائق العشر الأخيرة حيث استفاق الشارقة ودخل في أجواء المباراة وبادل مضيفه الهجمات، بل وبدا أكثر خطورة ووصل كثيرا إلى مرمى العين وكاد أن يسجل في مناسبات عدة أفسدها دفاع العين ومن خلفه الحارس خالد عيسى، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون رد.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيرا عما كانت عليه البداية في الشوط الأول، اذ سرعان ما باغت العين ضيفه الشارقة بهجمة كاد أن يخطف من خلالها هدفا ثانية، لكن الحارس تألق في التصدي لتسديدة لابا كودجو وانقذ مرماه، واستمر العين خطيرا خصوصا في التمريرات الطويلة وهو ما اربك دفاع الشارقة الذي وقع في أكثر من خطأ لم يستغله العين كما ينبغي لتبقي النتيجة على ما هي عليه بتقدم العين بهدف.

إثارة

مع مرور الوقت زادت اثارة المباراة وتعددت محاولات الشارقة لإدراك التعادل وضاعت له أكثر من فرصة وبالمقابل كان للعين محاولات من هجمات مرتدة لم تخل من خطورة، قبل أن يعود المهاجم التوغولى لابا كودجو ليضيف الهدف الشخصي الثاني له وللعي بعد أن استقبل بطريقة رائعة رمية تماس من البديل سعيد جمعة ودار حول نفسه قبل أن يسددها بقوة في سقف المرمى.

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