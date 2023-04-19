الوصل يستعيد رابع الدوري عبر بني ياس

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير سالم خميس

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استعاد فريق الوصل الأول لكرة القدم، المركز الرابع للائحة الترتيب العام لفرق دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات بعد فوزه المستحق على ضيفه بني ياس الأربعاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 23 من البطولة.

سجل ثلاثية الوصل، محترفه "المقيم" الايفواري ادامو ديالو "ق6 و70"، والدولي علي صالح "ق79".

ورفع الوصل رصيده إلى النقطة 43، مقدما إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 22، وبات مهددا للدخول في دائرة الفرق الباحثة عن طوق نجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وأنهى الوصل، فترة صيام عن الفوز، امتدت ل4 جولات، منذ فوزه على الظفرة بهدفين دون رد في الجولة 18 من الدوري.

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