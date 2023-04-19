عجمان يمنح جماهيره العيدية ويتخطى النمور بثنائية

المصدر: كلباء- محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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واصل عجمان مشوار التألق وتمكن من تحقيق فوز ثمين على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 2/0 ، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 23 من دوري ادنوك للمحترفين ليمنح البرتقالي جماهير فريقه العيدية بهذا الفوز الثمين، واحرز هدفي البرتقالي كل من مدافع كلباء ادواردو بالخطأ في مرمى فريقه " نيران صديقة " في الدقيقة 27 وأضاف المغربي وليد ازرو هدف فريقه الثاني في الدقيقة 49 ، وتصدرت تقنية الفيديو المشهد خلال المباراة بعد عودة حكم المباراة عمر ال علي للفار للتأكد من صحى هدفي عجمان في مرمى النمور ، ليرفع عجمان رصيده الى 41 محافظاً على المركز السابع وبقى كلباء برصيد 29 نقطة في المركز الثامن .

بدأت المباراة وسط كر وفر من جانب كل فريق ويحاول كلباء فتح ثغرات وسط دفاع عجمان المتماسك وفي المقابل اعتمد لاعبو البرتقالي على المرتدات والتي لم تخلو من خطورة والتي تمكن من احداها البحريني علي مدن من ارسال تمريرة سحرية للمغربي وليد ازرو الذي انسل من الناحية اليسرى وتقدم ليسدد في المرمى الخالي لكن الكرة ارتطمت بالقائم الايسر لمرمى كلباء وحاول لاعب كلباء ادواردو ابعادها لكنه اسكنها شباك حارس مرمى فريقه عيسى الهوتي هدف تم تأكيده من قبل حكام الفيديو " الفار " بعد ان ثارت شكوك حول وجود وليد ازرو في موقف تسلل ، وبعد الهدف بدقيقة " 28 " اجرى مدرب عجمان الإيراني فرهاد مجيدي تبديلاً اضطرارياً بخروج المدافع الايسر سلطان الزعابي ودخول خالد الزري لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف دون رد لكلباء .

ومع انطلاقة شوط المدربين تمكن عجمان من استغلال حالة التراجع والشرود الذهني وسط دفاع كلباء ويتمكن وليد ازرو من إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 49 بعد ان حول عرضية علي مدن " السحرية " في مرمى النمور هدف ثانِ لكن حكم الراية رفض احتساب الحكم بحجة وجود اللاعب علي مدن في موقف تسلل وبعد عودة حكم المباراة عمر آل علي " لتقنية الفار " تم احتساب الهدف الثاني للضيوف الذي انتهت عليه المباراة بفوز البرتقالي على كلباء .

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